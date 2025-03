Amikor a világ elcsendesül – valódi zajszűréssel domborít a Huawei csúcsfülhallgatója

A valódi zajszűrés: amikor a világ elcsendesül

A FreeBuds Pro 4 már megjelenésében is prémium kategóriás. A klasszikus hangszerek által inspirált okoseszköz tokja és a fülhallgatók felülete a klasszikus eleganciát idézi. A zajszűrése pedig igazi csúcsteljesítmény: akár 100 dB-es háttérzajt is képes kiszűrni, amivel szinte teljesen el tudja némítani a külvilág zaját.

A fejlett, mesterséges intelligencia alapú zajszűrő algoritmus és a négymikrofonos rendszer – köztük egy fordított csontvezetéses mikrofon – együttesen gondoskodik arról, hogy a beszédhang rendkívül tisztán hangozzék a vonal túlsó végén, még akkor is, ha a beszélő rendkívül hangos környezetben tartózkodik is. Ren-Tech például többek között egy zajos pályaudvaron tesztelte a készüléket, Keresztesi László pedig hangos zene mellett próbálta ki, milyen ha például egy buliból telefonálsz. Ha kíváncsi vagy, kattints, és tudd meg, mi a véleményük összességében is a fülhallgatóról!



2. Minden dal úgy szólal meg, ahogy az előadók megálmodták

A kiváló hangzáshoz persze a memóriahabos fülharangok is hozzájárulnak, nemcsak kényelmesek, hanem akár 30 százalékkal jobb zajszigetelést biztosítanak a gyártó előző generációs fülhallgatójához képest.

Koncertélmény a fülben

A fejlődés a hangzásban is megmutatkozik; a FreeBuds Pro 4 szinte életre kelti a zenét a leglágyabb gitárpengetéstől a dübörgő basszusig. A kettős hangrendszer olyan részletgazdagon adja vissza a hangokat, hogy még a legigényesebb audiofilek is elégedetten bólogathatnak: egy 11 mm-es dinamikus meghajtó gondoskodik az erőteljes basszusról (akár 14 Hz-ig), míg egy sík membrános tweeter a magas hangokat viszi tökélyre egészen 48 kHz-ig. Így a basszustól a magas hangokig minden frekvencia szépen elkülönül, legyen szó szimfonikus zenéről vagy a legújabb elektronikus zenei alapokról.

Az élményt tovább fokozza az intelligens háromszoros adaptív EQ algoritmus, amely valós időben igazítja a hangzást a hangerőhöz, a fülcsatorna szerkezetéhez és a viselési helyzethez. Ez garantálja, hogy minden dal úgy szóljon, ahogy azt az előadók megálmodták.

Kényelem és intelligencia kéz a kézben

A FreeBuds Pro 4 intelligens mozdulatvezérléssel is rendelkezik, így egyszerű fejmozdulatokkal irányíthatók a hívások – egy bólintással fogadhatjuk, egy fejrázással pedig elutasíthatjuk azokat. Az intelligens viselésészlelés pedig automatikusan megállítja a lejátszást, amikor kivesszük a fülünkből, és folytatja, amint visszahelyezzük, hogy egyetlen pillanatról se maradjunk le.

A fülhallgatót elég lehet akár hetente egyszer is tölteni, hiszen a töltőtok akár 33 órás üzemidőt biztosít. Ráadásul, ha gyors töltésre van szükség, mindössze 10 percnyi elegendő ahhoz, hogy akár 3 órányi zenehallgatást élvezhessünk. A FreeBuds Pro 4 univerzális kompatibilitása lehetővé teszi, hogy iOS, Android vagy Windows alapú eszközökből akár kettőt is csatlakoztassunk hozzá egyszerre. A készülék intelligensen képes váltani a csatlakoztatott eszközök között, így könnyedén válthatunk telefonról laptopra, anélkül, hogy megszakadna a zene vagy a hívás.

Ez a kiváló zenei élményt nyújtó, kompakt eszköz ötvözi a stílust, a fejlett technológiát és a kompromisszumok nélküli hangzást. Ha tehát olyan fülhallgatót keresünk, amely nemcsak követi, hanem diktálja is a trendeket a prémium kategóriában, akkor a HUAWEI FreeBuds Pro 4 tökéletes választás!