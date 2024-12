Milliárdos üzletembert nevez a NASA élére Trump

Jared Isaacman milliárdos üzletembert nevezi ki Donald Trump a NASA élére – jelentette be az elnök egy X-en közzétett bejegyzésben. Trump írásában méltatta Isaacman vezetői képességeit, amelyekről két cége, a Shift4 nevű fizetésfeldolgozó, illetve a Draken International vadászrepülőgép-gyártó alapítójaként és vezérigazgatójaként tett tanúbizonyságot.

Emellett azt is kiemelte, hogy Isaacman nagyon elkötelezett a világűr iránt, sőt saját maga is járt ott asztronautaként. A milliárdos korábban a SpaceX két küldetésében is részt vett már, ráadásul mindkettőnek ő volt a parancsnoka és finanszírozója is.

Amint a 24.hu beszámolt róla, Isaacman először 2021 szeptemberében hagyta el bolygónkat, az Inspiration4 misszió keretein belül. A küldetés nagy mérföldkőnek számított, ugyanis ez volt az első alkalom, amikor kizárólag civil, amatőr űrhajósokból álló legénységgel állt Föld körüli pályára egy űrhajó.

Az üzletember második űrküldetése szintén történelmi volt, a 2024 szeptemberében elstartolt Polaris Dawn misszió során ugyanis végrehajtották a világ első kereskedelmi űrsétáját. Hivatásos asztronauták ez alkalommal sem voltak a legénységben.

A Space.com megjegyzi, hogy Isaacman további két űrrepülésre is készül a jövőben, amelyek közül az egyik a SpaceX Starship első emberes küldetése lesz. A milliárdosnak űrbéli tapasztalatai mellett vadászpilóta képzettsége is van, igaz katonai bevetésen nem vett részt, csupán légibemutatók keretei között vezetett harci repülőket.

Isaacman az X-en reagált kinevezésére, bejegyzésében azt írta, megtiszteli, hogy Trump elnök őt jelölte a posztra, és azt is megemlítette, hogy Amerika második űrkorszaka csak most kezdődött el. Meglátása szerint a világűrben megannyi lehetőség rejlik, amelyek segíteni fogják a gazdaságot, valamint munka- és élőhelyeket biztosíthat számtalan embernek. Továbbá azt ígérte, a NASA-val arra fognak törekedni, hogy az emberiség egy igazi űrjáró civilizációvá váljon.

A Holdra szállásokat követően születtem; a gyerekeim pedig az utolsó űrsiklő indítása után születtek. Trump elnök támogatásával megígérhetem önöknek: soha többé nem veszítjük el a képességünket, hogy a csillagok közé utazhassunk, és soha nem fogjuk beérni a második hellyel. Arra fogjuk inspirálni a gyerekeket, hogy nézzenek fel és álmodozzanak a lehetőségekről. Amerikaiak fognak járni a Holdon és a Marson, ezzel pedig jobbá tesszük az életet itt, a Földön

– írta a bejegyzésben.

Isaacman egyébként közeli kapcsolatot ápol a SpaceX alapító-vezérigazgatójával, Elon Muskkal, akinek szintén fontos szerepet osztott az elnök. A NASA jelenlegi vezetését, köztük Bill Nelson igazgatót pedig korábban bírálta, amiért sokat költenek a Space Launch System (SLS) nevű rakétára, illetve egy második szerződést is megkötöttek Jeff Bezos űrcégével, a Blue Originnel.