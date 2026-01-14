Ez a teendő, ha bőrpanaszaink vannak a téli hidegben

A hideg, száraz levegő és a kevesebb napfény a téli hónapokban súlyosbíthatja az olyan krónikus bőrbetegségek tüneteit, mint a pikkelysömör, a rozacea vagy a szárazságekcéma, az úgynevezett atópiás dermatitisz – derül ki a Semmelweis Egyetem közleményéből. Ez azonban megfelelő bőrápolási rutinnal, időben megkezdett kezelésekkel enyhíthető, és az érintettek jóval enyhébb panaszokkal vészelhetik át a telet.

Miért romlik a bőr állapota télen?

Dr. Kovács Anikó bőrgyógyász szerint az atópiás dermatitisz és a pikkelysömör kifejezetten érzékenyek az évszakok változására. Télen gyakran látványosan romlik az érintettek bőrének állapota: piros lesz, hámlik és nagyon viszket. A kellemetlen tünetek akár az éjszakai alvást is megnehezíthetik, kialvatlanságot és krónikus stresszt okozva a betegeknél. A panaszok még azoknál is fokozódhatnak, akik egész évben gyógyszert szednek.

A pikkelysömör leginkább napfény- és D-vitaminhiány miatt rosszabbodik télen, ezért érdemes fénykezelést alkalmazni, valamint D-vitamint szedni. A rozacea esetében elsősorban a hirtelen hőmérséklet-változás okoz problémát, már az is azonnali állapotromlást okoz, ha a fűtött helyiségekből kimennek a hidegbe, majd vissza.

Így kezelhetjük a kellemetlen tüneteket

A panaszok erősödése leginkább a bőrszárazság, hosszú, forró fürdők, az erős illatanyaggal rendelkező szappanok és testápolók használata miatt alakul ki. A bőrgyógyász azt tanácsolja az érintetteknek, hogy használjanak zsírosabb bőrápolási készítményeket, vizes bázisú krémek alkalmazása után pedig ne menjenek azonnal a hidegbe: legalább fél-egy órát érdemes ilyenkor várni.

A megfelelő ruházat is számít, különösen atópiás dermatitisz esetén, mert a műszálas anyagok tovább irritálhatják a bőrt, ezért az érintetteknek a pamutruházat viselése ajánlott. Továbbá hideg időben különösen fontos, hogy, ha tehetjük, kézmosás helyett kézfertőtlenítőt használjunk, így sok esetben megelőzhetjük a kézekcémát vagy ennek súlyosbodását.