A Facebook anélkül is tudhatja a mobilszámunkat, hogy megadtuk volna

A Facebook több adatvédelmi botrányon is túl van, melynek hatására a felhasználók napjainkra tisztában lehetnek azzal, hogy a Meta anyavállalat szinte mindent tud róluk. Most, mint kiderült, a vállalat azok telefonszámát is birtokolhatja, akik sosem adták meg azt a cégnek, elég ha bármelyik ismerősük megosztja címjegyzékét az oldallal. A kellemetlen helyzetre azonban van megoldás: egy rejtett módszerrel megtekinthetők, és törölhetők is az említett információk – írja az Insider.

A május óta elérhető funkciót a Facebook egy végeláthatatlan szövegbe rejtette el Súgóközpont egyik tájékoztatási cikkében, amelyik a Tájékoztatás azok számára, akik nem használják a Meta termékeit címet kapta. Ha ezt megtaláljuk, le kell görgetni a Hogyan gyakorolhatják a Nem felhasználók az érintettként őket illető jogokat? bekezdéshez, majd a bekezdés végén található linkre kell kattintani, teszi hozzá a hvg.

Ezen a részen megjelenik a Milyen típusú elérhetőségedre szeretnéd, hogy rákeressen az oldal? kérdés. Elsőként a telefonszámot lehet megadni, amire elindul a keresés. Itt azt is megadhatjuk, hogy hol keressen a rendszer, csak a Facebookon és a Messengeren vagy az Instagramot is hozzávegye. A keresés előtt egy megerősítő számot kapunk a megadott telefonszámra, és ha ezt megadjuk, kiderül, benne van-e a szám Zuckerbergék adatbázisában.

Ha igen, akkor a Facebook felajánlja, hogy törli az adatbázisból, sőt le is tiltja a jövőbeli feltöltéseket. Ezután következhet az e-mail cím ellenőriztetése, esetleges töröltetése, amelynél hasonlóan járhatunk el.