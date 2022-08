Így zárhatja ki a levelezéséből a reklámokat és a nyomkövetőket

Elektronikus levelezésünkben rengeteg személyes információt, hivatalos adatot osztunk meg magunkról, így jogos elvárás felhasználói részről, hogy ezek az információk biztonságban legyenek. Ezen segíthet az adatvédelméről ismert DuckDuckGo levelező szolgáltatása, amit egy év bétatesztelés után mindenki számára elérhetővé tettek – írja a Bleeping Computer.

Az Email Protection elnevezésű ingyenes szolgáltatást 2021 júliusában indították el zárt bétatesztként, és bár még mindig béta állapotban van, a cég úgy érezte, itt az ideje széles körben elérhetővé tenni a nagyközönség számára. A portál szerint ráadásul nemcsak könnyen elérhetővé, de biztonságosabbá is tették az e-mail szolgáltatás nyomon követés elleni rendszerét, valamint a közvetlen válasz funkciót és a beágyazott linkek intelligens titkosítását is javították.

Mi ellen véd?

A szolgáltatás lényege, hogy letiltja az e-mailekben a reklámokat, valamint a profilalkotó nyomkövetést is, mielőtt azok a felhasználó postaládájába kerülnének. Az e-mailek megtekintésekor a felhasználók egy rövid jelentést is kapnak arról, hány nyomkövetőt távolítottak el, valamint hogy mely vállalatok készítették azokat. Ezek igen hasznos funkciók, tekintve, hogy az egyéves bétateszt során a tesztelők megállapították:

leveleik több mint 85 százaléka tartalmazott nyomkövetőket.

A szolgáltatás anélkül is használható, hogy teljesen átállna a felhasználó a Duck e-mail címre, bár továbbra is egyedi @duck.com címet adnak a feliratkozóknak. Az Email Protection emellett korlátlan számú privát címet biztosít, amelyeket a magas spamkockázatot jelentő oldalakon használhatnak, és amelyeket bármikor deaktiválhatnak. A szolgáltatáson áthaladó üzeneteket a szolgáltató nem tárolja, a továbbítási adatokat pedig a fiók lezárását követő 30 napon belül törlik.

Új funkciók

Az első, és talán legfontosabb, hogy a DuckDuckGo a szöveges üzenetek, képek és más médiumok mellett a linkekre is kiterjesztette a nyomkövetők blokkolásának funkcióját.

Ez azért fontos, mert a hirdetők és az adathalászok gyakran használnak linkkövető eszközöket, hogy monitorozzák, milyen URL-címekre kattintanak a felhasználók.

Fontos lehet az is, hogy az új, intelligens titkosításnak nevezett rendszer automatikusan a céloldal HTTPS, tehát biztonságos verziójára irányítja a beágyazott linkekre kattintó felhasználókat. Ez még akkor is így lesz, ha az e-mail szerzője alapvetően HTTP-linket küldött számunkra. Végül amellett, hogy felhasználóbarátabb megjelenést kapott az oldal, a szolgáltató által e-mail címekről is küldhetünk, illetve fogadhatunk ezentúl üzeneteket. Ez elsősorban akkor lehet hasznos, ha a küldő anonimitására van szükség.