Olyan lépést tervez az Instagram, aminek sokan örülnek majd

Már az Instagramra is lehet biztosítást kötni

Az Instagram hamarosan lehetővé teszi a felhasználók számára, hogy 9:16-os képarányú, álló képeket tegyenek közzé a feedjükben. A teszt egy-két héten belül veszi kezdetét, írja az Engadget. A hírt Adam Mosseri, az Instagram vezetője jelentette be a szokásos kérdés-felelek videójában, ahol elmondta, vertikális videók közzétételére eddig is volt lehetőség, ám az utóbbi időben többekben felmerült, hogy hasonlóképp kéne kezelni az álló fotókat is.

A hírfolyamba posztolt képek eddigi maximális aránya 8:10-es volt. A Stories funkcióban viszont meg lehetett osztani 9:16-os fotókat, de amennyiben nem mentette le őket az ember, akkor eltűntek.

Kapcsolódó Meghátrált az Instagram, csúszik a tiktokizáció A felhasználók nem szeretnék, hogy idegenek posztjait kelljen nézegetniük.

A frissítésnek bizonyára sokan örülnek majd, és az Instagram megítélésére is ráfér már egy sikeres lépés. Nemrégiben ugyanis közfelháborodást váltott ki egy változtatás a platformon, amely két dologra épült: a teljes képernyős nézetre, és a rengeteg, általunk nem követett fiók tartalmainak elhelyezésére a feedben. Ezzel a Facebook-tulajdonos Meta alá tartozó cég azt akarta elérni, hogy jobban hasonlítson a platformjuk a népszerű TikTokra, amelynek alapja, hogy ismeretlen fiókok tartalmait osztja meg velünk. Az Instagram közönsége nem fogadta jól a változást, melynek hatására a cég úgy döntött, visszatáncolnak az átalakítástól.