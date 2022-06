Teljesen átalakul a Facebook

Teljesen átalakulhat a Facebook alkalmazás, a vállalat vezetői ugyanis aggódnak a kínai közösségi oldal, a TikTok előretörése miatt. A Meta Facebookért felelős vezetője, Tom Alison, Mark Zuckerbeg Meta-vezér jóváhagyásával áprilisban kiadta az ukázt a fejlesztőknek: a Facebook idővonalát teljesen át kell szabni, méghozzá úgy, hogy olyan legyen mint a TikToké.

A Verge birtokába került céges dokumentumban a Facebook fejlesztéséért felelős Alison kifejtette az alkalmazottaknak: a jövőben ahelyett, hogy az emberek által követett fiókok posztjait helyeznék előtérbe, a Facebook fő hírfolyamában a TikTok-hoz hasonlóan bármilyen tartalom bekerülhet majd. Így a videós tartalmakra is nagyobb hangsúlyt helyezne a Meta.

Ezért a tervek szerint még jobban összehangolnák a Facebook és az Instagram alkalmazások működését, a főoldalon pedig a két platformról összeválogatott tartalmak jelennének majd meg.

Korábban – szintén a TikTokkal való verseny okán – sikeresen építették be a fotómegosztó alkalmazásba a Reels funkciót, melynek lényege hogy a felhasználók rövid videókat hoznak létre zenei aláfestéssel, majd ezeket megosztják barátaikkal, követőikkel, de véletlenszerűen is rájuk bukkanhatunk. Ezt az opciót aknázná most ki a Facebook is. Ehhez pedig létre akarnak hozni egy úgynevezett felfedező motort (discovery engine), amelybe véletlenszerűen válogatnák be a virális videókat.

Itt azonban még nem ér véget az átalakítás, a nyolc éve szétválasztott Facebook és Messenger alkalmazást újra egyesítené a vállalat, lemásolva ezzel a TikTok üzenetküldő funkcióját.

A Messengert így ismét beépítenék a Facebook felületébe, várhatóan a régi módszert követve, a felület jobb felső sarkába helyeznék el a postaládát.

Az alkalmazottak nem örülnek, de a Facebook kitart

A kiáltvány közzététele után több alkalmazott is aggodalmát fejezte ki az újításokkal kapcsolatosan. Egy neve elhallgatását kérő fejlesztő szerint reális veszélye van annak, hogy a rövid távú érdekek és trendek mentén elveszítik az alkalmazás valódi fókuszát, vagyis a közeli ismerősökkel való kapcsolattartást. A vállalat egyik termékmenedzsere szerint a TikTok lemásolása lehetséges, hogy egy időre megdobná a felhasználók által a közösségi oldalon töltött időt, viszont gyorsan rájönnének, hogy ez nem minőségi időtöltés. Ez pedig véleménye szerint ártana a hosszú távú növekedésnek.

A Meta azonban kitart az álláspontja mellett. A felsővezetés azt várja az új funkcióktól, hogy sikerül megfordítaniuk a jelenlegi piaci tendenciákat, vagyis a kínai közösségi app nyomulását. Annak ellenére hogy a Facebook még mindig 2,94 milliárd havi felhasználóval bír, tavaly év végén, története során először felhasználókat veszített.

Egy kiszivárgott belső dokumentumból pedig az is kiderült, hogy a Facebook felhasználói bázisa folyamatosan öregszik, míg a TikTok elsősorban a fiatal felhasználókat vonzza.

A kínai ByteDance technológiai konglomerátum tulajdonában álló TikTok ezzel szemben felfutó ágban van. A Sensor Tower mobilalkalmazás-kutató cég szerint az appot már 3,6 milliárdszor töltötték le, ezzel az egyik legnépszerűbb applikációvá vált. A vállalat becslése szerint tavaly a TikTok letöltései 20 százalékkal voltak magasabbak, mint a Facebooké, és 21 százalékkal magasabbak, mint az Instagramé. Az idei év első három hónapjában az iPhone-felhasználók átlagosan 78 százalékkal több időt töltöttek a TikTokon, mint a Facebookon.