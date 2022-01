Nem gyárt több Xbox One-t a Microsoft

A Microsoft hivatalosan is beszélt arról, hogy egy ideje már leállította az összes Xbox One konzol gyártását – írja a The Verge. A techóriás eredetileg már az Xbox Series X széria indulásakor kisöpörte a gyártósorról az Xbox One X és a digitális Xbox One S modelleket, majd csendben kivezette az Xbox One S-t is 2020 végén, így a kereskedők már csak a készleten maradt példányokat árusíthatták. A döntés oka nem meglepő: a cég az Xbox Series X / S konzolokra koncentrálta erőforrásait, így a hivatalos közlés szerint 2020 végére minden Xbox One modell gyártását leállították – mondta el az Xbox konzolokért felelős marketingvezetője a The Verge-nek.

A Bloomberg cikke szerint a konkurens Sony 2021 végére tervezte a PlayStation 4 gyártásának leállítását, ennek ellenére 2022-ben még egymillió darabot terveznek belőle leszállítani, többek közt a PS5 miatti óriási kereslet miatt is, amit nehezen tudnak kielégíteni. A Microsoft azonban láthatóan megbirkózik az Xbox Series S iránti érdeklődéssel, mivel az raktárról rögtön rendelhető is az Amazonnál és az amerikai Best Buynál.