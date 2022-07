Korábban jöhet az Android 13, mint vártuk

Az Android 13 Beta 4 már elérhető a tesztprogramban résztvevő készülékekre, és az új verzió mellé kiadott közlemény arra is kitér, hogy néhány héten belül elindul a mindenki számára elérhető főverzió közzététele – írja a Mobilaréna.

A cikk hozzáteszi, ez alapján az Android 13 a vártnál hamarabb futhat be, legelőször persze a Google készülékeire, ugyanakkor ez egyben azt is jelentheti, hogy a többi gyártó számára is hamarabb áll rendelkezésére a rendszerkód, így elképzelhető, hogy rengeteg készülékre még idén karácsony előtt megérkezik a legújabb Android operációs rendszer.