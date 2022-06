Még idén megérkezhet Elon Musk humanoid robotja

Augusztusról szeptember végére halasztja a Tesla az „AI Day” elnevezésű rendezvényét, derül ki a milliárdos Twitter-bejegyzéséből. Az esemény azért is bír kiemelt jelentőséggel a vállalat életében, mert a várakozások szerint Elon Musk itt mutathatja be a Tesla következő nagy dobását, az Optimus névre keresztelt humanoid robot első működőképes változatát.

Tesla AI Day pushed to Sept 30, as we may have an Optimus prototype working by then

— Elon Musk (@elonmusk) June 3, 2022