Eddigi legnagyobb táblagépét mutatta be a Samsung

A Samsung bemutatta a Galaxy Tab S8 szériát, amelyben a Galaxy Tab S8 és S8+ mellett érkezik a sorozat történetének legnagyobb kijelzőjével felszerelt Tab S8 Ultra is.

A Galaxy Tab S8 Ultra modellt egy 14,6 colos Super AMOLED kijelzővel szerelték fel, amit 120 Hz képfrissítés jellemez, és a Galaxy Tab szériában az eddigi legkeskenyebb, 6,3 mm-es kávákat kapta. Az Armor alumíniumnak köszönhetően a készülék 30 százalékkal ellenállóbb a karcolásokkal szemben és 40 százalékkal jobban tűri a hajlítást, mint a Tab S7. A készülék előlapi dupla kamerájával 4K minőségű megbeszéléssé alakulhatnak a videóhívások.

A Galaxy Tab széria eddigi legerősebb, 4 nm-es processzora mellett a Galaxy Tab S8 és a Tab S8+ is megfelelő memóriával és tárhellyel érkezik. A még nagyobb teljesítmény érdekében a Galaxy Tab S8 Ultra 8 GB memóriával és 128 GB tárhellyel elérhető, emellett mindhárom modell tárhelye microSD7 kártyával, akár 1 TB-ig tovább bővíthető.

A Galaxy Tab S8 széria tagjai az első Samsung táblagépek, amelyek támogatják a Wi-Fi 6E8 technológiát, amely a Wi-Fi 6-hoz képest akár kétszeres sávszélességet és sebességet tesz lehetővé, így a felhasználók akár egész nap könnyedén böngészhetnek. A táblagép támogatja a 45 wattos szupergyors töltést, így akár 80 perc alatt teljesen feltölthető. A Galaxy Tab S8 akár hordozható töltőként is használható, ehhez elég a tölteni kívánt eszközt, például a Galaxy S22 okostelefont egy USB-C kábellel a táblagéphez csatlakoztatni.

A Galaxy Tab S8 Ultra és a Tab S8+ is a megújult S Pennel érkezik, amely továbbfejlesztett előrejelző algoritmusával alacsony késleltetést biztosít, így a használata szinte teljesen megegyezik egy hagyományos tolléval. Az új és továbbfejlesztett Samsung Notes alkalmazásban az S Pen segítségével akár útközben is könnyedén készíthetők jegyzetek, emlékeztetők, amelyek később egyszerűen átmásolhatók okostelefonra. A Gyorsmegosztás funkcióval a felhasználók akár a korábbinál kétszer gyorsabban oszthatják meg a fotókat, a videókat, és egyéb fájlokat. Az Automatikus váltás funkcióval a Galaxy Buds automatikusan kapcsolódik a Tab S8 táblagépről a Galaxy S22 eszközre, így a felhasználók könnyedén válthatnak a készülékek között anélkül, hogy bármiről lemaradnának. A Samsung Health első alkalommal érhető el Galaxy táblagépen, amely lehetővé teszi, hogy a felhasználók különböző fitneszvideókat böngésszenek és megtalálják a számukra legmegfelelőbb edzési tartalmakat, valamint nagyobb kijelzőn követhetik nyomon a jólléti és fitnesz adataikat.

A Galaxy Tab S8 széria készülékei hordozható második monitorrá is alakíthatók, így egymás mellett több feladat is végezhető. A kényelmes asztali élményt nyújtó Samsung DeX fejlesztései a Galaxy Tab S8 készüléket táblagép módból asztali módba állítják át, valamint lehetővé teszik az átlátszó alkalmazásablakokat és a DeX tükrözést, így külső kijelzőn is könnyedén megosztható a táblagép képernyője.

A Galaxy Tab S8 Ultra grafit színben, míg a Galaxy Tab S8 és S8+ pedig grafit, ezüst és rózsaarany árnyalatokban lesz kapható. Hazánkban február 25-én indul az értékesítés a samsung.com weboldalon, a szolgáltatóknál és a kiskereskedőknél. A Tab S8 Wi-Fi verziója 294 990, az 5G változat 354 990 forintos, a Tab S8+ Wi-Fi 374 990, az 5G változat 434 990 forintos, a Tab S8 Ultra Wi-Fi 454 990, az 5G változat pedig 514 990 forintos ajánlott fogyasztói áron lesz elérhető.