20 milliárd dollárral csökkent a Sony értéke a Microsoft nagy bejelentését követően

Itt az év első gigaüzlete: a Microsoft megveszi a Call of Duty és a World of Warcraft kiadóját

A Microsoft magyar idő szerint január 18-án délután jelentette be, hogy közel 70 milliárd dollárért szándékozik megvásárolni az Activision Blizzard kiadót, aminek hatására a rivális Sony részvényei 13 százalékot zuhantak a tokiói tőzsdén, 20 milliárd dollárral csökkentve a vállalat értékét. Az Activision Blizzard olyan elképesztően népszerű videójáték-franchise-ok birtokosa, mint a Call of Duty és a World of Warcraft, és amennyiben a tegnap bejelentett felvásárlás megvalósul, úgy ezek az értékes sorozatok (és az ezeket fejlesztő stúdiók) a Microsoft tulajdonába kerülnek.

A Sony részvényeinek zuhanása arra vezethető vissza, hogy a Microsoft évek óta építi az Xbox Game Pass nevű szolgáltatását, ami a Netflix videójátékos megfelelője: adott havidíjért (nagyjából 3000 Ft) az előfizetők több száz játékhoz férhetnek hozzá – többek között a redmondi cég olyan népszerű sorozataihoz, mint a Halo vagy éppen a Forza Horizon. Az Activision Blizzard felvásárlásával az előfizetéssel elérhető játékok közé bekerülhet sok Call of Duty és egyéb program (Overwatch, Diablo, Tony Hawk’s Pro Skater stb.), ami növeli a szolgáltatás értékét, és az sem kizárt, hogy a jövőben a Halo Infinite-hez és a Forza Horizon 5-höz hasonlóan az új Activision Blizzard sikerjátékok már a megjelenés napján elérhetők lesznek az előfizetők számára.

Mindez azért érintette érzékenyen a Sony részvényeit, mert a PlayStation konzolokat gyártó vállalatnak nincs olyan szolgáltatása, mint az Xbox Game Pass (idén terveznek bevezetni valami hasonlót), ami üzleti szempontból nagyon komoly elmaradás a Microsofthoz képest. A mostani felvásárlás csak tovább növeli a cég értékét, ráadásul a japánok 17 fejlesztőstúdiójával szemben a Microsoftnak immára 30 olyan csapata lesz, ami a Microsoft Games számára készít játékokat.

Habár a Sony a PlayStation 4-gyel és az arra megjelent exkluzív játékokkal messze lekörözte a Microsoft-féle Xbox One konzolokat, és egyelőre a 2020-ban debütált PlayStation 5 is sikeresebb, mint a konkurens Xbox Series konzolcsalád, de a helyzet az, hogy a Microsoft esetében már nem az eladott konzolok száma a siker fokmérője, hanem az Xbox Game Pass szolgáltatás, ami az Xbox gépek mellett már elérhető PC-n, Androidon és iOS-en is. A videójátékos streaming vonalon a redmondi cég messze lehagyta a még mindig PlayStation-exkluzív játékokra támaszkodó japán riválist: jelenleg övék a legnépszerűbb ilyen szolgáltatás, 25 millió előfizetővel. A Sonynek behozni ezt a lemaradást hatalmas kihívás lesz, amire most reagált a piac is a részvények zuhanásával.