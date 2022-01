Életjelet adott a PlayStation VR2

Las Vegasban már javában tart a világ legnagyobb kütyüexpója, a CES (Consumer Electronics Show), ahol a Sony nemcsak az új tévéiről rántotta le a leplet, de a magyar idő szerint hajnalban tartott sajtótájékoztatón újabb részletek derültek ki a cég második virtuális valóság kiegészítőjéről is. A Sony még 2016 őszén dobta piacra az első PlayStation VR headsetet, akkor még a PlayStation 4 konzol mellé, azt pedig már jó ideje tudható, hogy már fejlesztik a PlayStation 5 mellé készülő új variánst, amiről viszont eddig lényegében semmit nem lehetett tudni.

De anyira semmit, hogy az új virtuális valóság kiegészítőről az is csak most derült ki, hogy PlayStation VR2 néven kerül majd forgalomba – hogy mikor, azt egyelőre még jótékony homály fedi. Ahogy azt is, hogy külsőre milyen eszközre számíthatunk, hiszen az esemény során még képet sem mutattak a hardverről, csak az új kontrollerek sziluettjét lehetett megcsodálni. Ezek amúgy Sense néven kerülnek majd forgalomba, és Jim Ryan, a Sony Interactive Entertainment elnöke és ügyvezetője elárult néhány részletet a PlayStation VR2 headsetről is.

Az új modellben már OLED kijelzők biztosítják majd a képet, akár 4K felbontásban, 90 vagy 120 Hz-es képfrissítés mellett, HDR támogatással, továbbá a headset szemkövető és haptikus visszajelzést biztosító technológiákkal is fel lesz szerelve. A szemünk elé közvetített kép legalább 110 fokos látószöget biztosít majd, illetve az is kiderült, hogy a PS VR2 mindössze egyetlen kábellel fog a PS5-höz csatlakozni. Ez fontos részlet, hiszen az eredeti PS VR egyik legnagyobb hátránya (a mára elavult specifikációi mellett), hogy igencsak körülményes párosítani a konzolokkal.

A fenti részletek mellett kiderült továbbá az is, hogy az új virtuális valóság headset mellé már készülnek az exkluzív játékok, melyek közül az első a Horizon Call of the Mountain lesz. A program a rendkívül népszerű Horizon: Zero Dawn, és a 2022-ben érkező folytatás, a Hoizon: Forbidden West univerzumában fog játszódni, és már egy rövide kedvcsinálót is kapott.

Nem a PlayStation VR2 volt ugyanakkor az egyetlen videójátékos kötődésű részlet a Sony CES-es előadásában. A filmiparban is jelentős szereplőnek számító cég újabb ízelítőt adott az Uncharted-játékok alapján készülő, hasonló című mozifilmből is, amit ráadásul a helyszínen is megjelenő főszereplő, Tom Holland vezetett fel a közönségnek.