Az új Football Managerben valóra válhat az álom, az elitbe kerülhet a magyar foci

Ha ősz vége, akkor Football Manager! Valami ehhez hasonló gondolat körvonalazódik a futball és a videojátékok iránt egyaránt rajongó emberek fejében, október tájékán. A népszerű fociedzős szimulációt idén is óriási várakozás előzte meg, ezt a játékot forgalmazó Sports Interactive feje, Miles Jacobson is megerősítette a november 9-i megjelenéskor. Elmondása szerint már az első napon 600 ezren indították el a programot, 250 ezer szezon szimulációja ment végig és csaknem húszmillió meccset játszottak le. Persze az igazsághoz hozzátartozik, hogy ebbe a másfél hétig tartó béta-verzió adatai is beletartoznak, de mindenképp elismerésre méltó számok.

The numbers keep amazing & delighting.

Now over 600,000 players across all formats.

250,000 seasons completed.

Closing in on 20,000,000 matches played (should happen tonight).

So happy that so many of you are getting involved and enjoying #FM22 in it's various formats.

😍

— Miles Jacobson 💙 (@milesSI) November 10, 2021