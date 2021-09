Radikális változások jönnek a Google keresésben

A Google a Search On konferencián jelentette be, hogy újratervezte keresőszolgáltatását, amely mostantól intuitív módon segíti új témák felfedezését. A változások motorja a gépi tanuláson alapuló MUM algoritmus, amelyet most vezet be a keresőbe a Google.

Az új algoritmus a MUM (Multitask Unified Model) elnevezést kapta. Különlegessége, hogy a korábbi szöveges keresésekkel szemben a Google sokkal jobbá vált a képek tartalmának értelmezésében, és ez teszi lehetővé, hogy a találati lista is vizuálisabbá váljon.

Mi változik a találati listán?

A legradikálisabb változás a „Vizuális felfedezések” megjelenése lesz. A Google azokra a felhasználói keresésekre, ahol inspirációs szándékot észlel (például „karácsonyi dekorációs ötletek”), újfajta találati listát ad, ami vizuálisan sokkal gazdagabb lesz, mint az eddigiek.

A másik nagy változás a „Tudnivalók” funkció. A Google a MUM segítségével képes felismerni azt, hogy egyes témaköröket hogyan fedeznek fel az emberek a keresésük egyre részletesebbé válásával.

Például az „akril festés” kereséshez 350 témakör kapcsolódik. A MUM képes azonosítani azokat a témakör felfedezési útvonalakat, amelyet a felhasználók leggyakrabban alkalmaznak, így már az újabb keresések előtt tud megfelelő tartalmakat kínálni.

Ehhez kapcsolódik a „Témakör zoomolás” funkció is. Egy-egy téma felfedezésekor a felhasználó választhat, hogy az adott témakört nagyobb perspektívából szeretné látni, vagy éppen ellenkezőleg egy szűkebb altémakörre kíváncsi. Ezzel a Google segíti a felhasználóknak egy-egy témakör felfedezését.

A fenti változások közül a Vizuális felfedezéseket már most élesítette a Google, a többi az elkövetkező hónapokban lesz elérhető a felhasználóknak.

Videós tartalmak értelmezése

Szintén újdonság, hogy egy videós tartalom megtekintése után a Google javaslatokat tesz további tartalmakra vonatkozóan, a megnézett videó tartalma alapján. Ami radikális újdonság, hogy olyan témaköröket is felajánl majd a kereső, amely szó szerint nem hangzik el a videóban, de a MUM értelmezése szerint a videó, mint témát érinti.

Hasonló lesz az a lehetőség is, hogy ha az okostelefonunk lencséjét egy tárgyra irányítjuk és ezzel kapcsolatban egy kérdést teszünk fel, például hogyan lehet megjavítani és a kamera egy biciklire fokúszál, akkor a Google képes lesz értelmezni együttesen a látott képet és a szöveges keresést és azonnal adja a bicikli javítására vonatkozó találatokat.

Források hitelességének ellenőrzése

A már meglévő „About This Result” funkció is új elemmel bővül. A felhasználónak lehetősége lesz a találati listán egy adott találatra vonatkozóan lekérni, hogy a forrás mit mond magáról, illetve más források hogyan értékelik az adott weboldalt. Ezzel a források és információk hitelessége növelhető.

Szintén ehhez a témakörhöz kapcsolódik, hogy a nagyon gyorsan változó aktualitásoknál a Google találati listája jelezni fogja, hogy olyan témáról van szó, amelynél nagyon gyorsan változik a találati lista, így a felhasználó tudni fogja, hogy egy aktuálisan zajló és még le nem zárt eseményről van szó.