Így könnyíti meg az életünket az okosfűtés

Ugye milyen jó érzés, mikor télen a kinti hidegből már egy olyan lakásba lépünk be, ahol kellemes meleg fogad? Szerencsére manapság ehhez már nem kell egész nap mennie a fűtésnek, hiszen bármelyik otthon okosítható úgy, hogy a távozásunkkor visszavegye a hőmérsékletet, majd magától felfűtsön, mire hazaérünk.

Beköszöntött az ősz, nyakunkon a fűtési szezon, mikor az otthonunkba hazaérve az első dolog, hogy a megfelelő szintre tornázzuk a hőmérsékletet az egész napos távollét után. Amíg nem tartózkodunk otthon, feleslegesen megy a fűtés, a fogyasztásunknak és a környezetnek sem tesz jót, viszont a kinti hidegből a lakásba lépve ki ne szeretné, hogy kellemes meleg fogadja?

Napjainkban, mikor már a telefontól kezdve a tévén át a porszívóig szinte minden okos, a fűtés modernizálása is megoldható viszonylag egyszerűen, például az Adax Wifi norvég fűtőpanelekkel, amik önmagunkban, vagy a meglévő rendszerünk kiegészítéseként is megállják a helyüket. A közvetlenül az otthoni vezeték nélküli hálózatunkra kapcsolódó, ventilátor nélküli, konvekciós elv alapján működő panelek üzemeltetéséhez egy fázisú, 230 V feszültségű hálózat is elegendő, felszerelésük nem igényel szakembert, a működésük pedig akár telefonról vezérelhető, távolról is.

Befűt mire hazaérsz, lekapcsol, mikor távozol

Egy ilyen megoldással a munkából elindulva beállíthatjuk a kívánt hőmérsékletet, és mire megérkezünk az otthonunkba, már a kellemes meleg fogad, ráadásul több panel használata esetén helyiségenként szabályozható a hőfok, de akár zónákba is rendezhetjük őket, eldöntve, hogy hányat és melyik helyiségekben szeretnénk együtt vezérelni. Így adott a lehetőség szobánkként vagy akár emeletenként szabályozni a hőmérsékletet.

Hazaérve rögtön szeretnénk zuhanyozni vagy fürödni egyet? Semmi akadálya, hiszen a fürdőszoba hőmérséklete pár érintéssel magasabbra állítható, miközben emellé feleslegesen nem kell felfűteni a nappalit vagy a hálószobát. A gyerkőc jól érzi magát 22 fokban is, de mi inkább a 25 fokot szeretjük? Semmi gond, a nappali és a gyerekszoba hőmérséklete külön-külön is könnyedén szabályozható.

Az ilyen típusú rendszereknek nem ez az egyetlen előnye: ha nagyjából meghatározott menetrend szerint élünk, minden nap ugyanakkor kelünk, indulunk el munkába és érkezünk haza, akkor a fűtés is ehhez igazítható.

A fűtőpanelekhez tartozó, Androidra és iOS-re is elérhető okostelefonos alkalmazásban könnyedén beprogramozható, hogy az éjszakai alacsonyabb hőmérséklet után az ébredésünkre szépen felmelegedjen a lakás, automatikusan visszavegyen a rendszer, miután távoztunk és ismét kellemes hőfok legyen mire hazaérünk.

Nem csak otthon van haszna

Az applikáció ráadásul értesítéseket is küld, például, ha a hőmérséklet egy adott pont alá esik, valaki manuálisan állított a paneleken, vagy ha a rendszer nyitott ablakot érzékel, és emellett mi magunk is bármikor és bárhol nyomon követhetjük a fűtőpanelek működését. Mindez nemcsak az otthonunkban jöhet jól, de akár egy irodában, üzletben vagy egy hétvégi házban vagy nyaralóban is.

A kényelmet tovább fokozza, hogy az Adax Wifi rendszer kompatibilis az olyan okosotthon rendszerekkel, mint például a Google Home vagy az Amazon Alexa, így a fűtés ezen rendszerek saját alkalmazásából is vezérelhető, sőt okoshangszórók megléte esetén akár hangparancsokkal is utasíthatjuk a fűtőpaneleket, hogy növeljék vagy csökkentsék a hőmérsékletet egy adott helyiségben.

Így megoldható, hogy a munkakezdésre felfűtve várjon mindenkit az iroda, a tárgyaló vagy az üzletünk, és a vendégek érkezésére is kellemes hőmérséklet állítható be egy nyaralóban anélkül, hogy nekünk előtte bármi dolgunk lenne ott. Ugyanígy a távozást követően messziről visszavehető a hőfok, vagy előre beállítható, hogy mikortól nincs szükség a magasabb hőmérsékletre.