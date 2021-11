Ilyen LEGO lépegetőről álmodunk a Birodalom visszavág óta

Nemcsak nézegetni, de összerakni is élmény a LEGO űrsiklóját

A dán játékgyártó november 9-én bemutatta a legújabb LEGO Ultimate Collectors Series készletet, ami ezúttal a Star Wars V. rész – A Birodalom visszavág legendás járművét, az AT-AT lépegetőt hozza el a felnőtt rajongók számára. A LEGO 75313 kódszámú szett összesen 6785 alkatrészt tartalmaz, a végeredmény pedig egy 62 cm magas, 69 cm hosszú és 24 cm széles építmény, amihez jár kilenc darab minifigura (Luke Skywalker, Veers generális, két AT-AT pilóta, egy Snowtrooper parancsnok és négy Snowtrooper), két speeder bike, illetve egy ágyú.

A figurák és az extrák természetesen mind behelyezhetők a lépegető kidolgozott belsejébe, sőt a készlet valójában olyan hatalmas, hogy összesen 40 minifigurát képes gond nélkül befogadni.

Az AT-AT oldalai felnyithatók, a fej és az ágyúk mozgathatók, és még Luke Skywalker is lelógatható a jármű hasáról, úgy, ahogy annak idején A Birodalom visszavágban láthattuk. A szett különlegessége továbbá, hogy a hatalmas lábakat egy speciális eszközzel lehet egyenként a megfelelő pozícióba állítani, és ezt az eszközt is LEGO alkatrészekből kell megépíteni.

Habár a dán játékgyártó hivatalosan tavaly óta kommunikálja, hogy a felnőttek számára is vannak készleteik, az Ultimate Collectors Series mindig is az idősebb korosztálynak készült, és a célcsoport tetten érhető az árban is, hiszen a november 26-án megjelenő lépegetőért nem kevesebb, mint 800 eurót kell fizetni, azaz itthon nagyjából 290 ezer forintba fog kerülni.