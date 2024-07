Sándor Fegyir: Moszkva ugyanaz, mint ’56-ban

Sándor Fegyir két év után szerelt le a 68. Kárpátaljai Sárkányok területvédelmi zászlóaljtól. Aznap, amikor Oroszország megtámadta Ukrajnát, még megtartotta egyetemi óráit, majd az ungvári toborzóirodában jelentkezett katonai szolgálatra. A Népszavának azt mondja, egyetlen másodpercre sem bánta meg döntését. Megváltoztatta az életét a háború, jobban értékeli az élet apró örömeit, azokat a pillanatokat, amelyek boldoggá teszik. A „lövészárkok professzora” azt mondja, neki segítettek abban a fronton megtartott előadásai, hogy adaptálódni tudjon a háborús helyzethez, a hadsereghez.

Ez adott egyfajta életerőt, energiát, ezért is folytattam a tanítást. Számomra fontos volt, hogy ne szakadjon meg az oktatási folyamat, hiszen a mai napig is egy művelt és civilizált nemzetért harcolunk.

Ez az alapelve ebben a háborúban. Arra a kérdésre, meddig lehet lehet elmenni a haza védelmében, visszakérdez.

Meddig mentek volna el a magyarok 1956-ban, meddig harcoltak volna a csehek 1968-ban? Valószínűleg az ukránok is hajlandók ugyanerre. A Szovjetunió ’56-os és ’68-as katonai beavatkozásaira adott válaszok után a barbár, pusztító hatalom megértette, hogy békét kell kötni ezekkel a kis nemzetekkel, a magyarokkal és a csehekkel. Az a hatalmi rendszer, amely ’56-ban és ’68-ban a szomszédainkat pusztította, most 2022-ben ellenünk indított háborút. Nem változott meg. Fel kellett állnunk, és mi megtettük. Attól függetlenül megtettük, hogy mi lesz a vége, és hogy hajlandók leszünk-e a béketárgyalásokra, a békekötésre, feladva az ellenállást. Ezek csak számok, amelyek nem befolyásoló tényezők, a legfontosabb, hogy elindult egy ellenállás. ’56-ban a magyarok, ’68-ban a csehek, 2022-ben mi mondtunk nemet a rendszerre. És a keleti szörnyetegnek el kell ismernie a létezésünket. Valószínűleg diplomáciai úton fog majd lezáródni ez a háború, a lényeg, hogy megmutattuk, mire vagyunk képesek, ahogy a magyarok és a csehek is.