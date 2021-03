Átverős SMS: ezt tegye, ha önnek is érkezett

Csaló SMS terjed, ne dőljön be neki

Kedd este számoltunk be róla, hogy csomagküldő szolgáltatások nevében érkeznek olyan átverős SMS-ek, melyek egy kártékony alkalmazás letöltésére próbálják meg rávenni a netezőket. Az elkövetők így akarnak hozzáférni az eszközön tárolt adatokhoz, továbbá arról hívást vagy szöveges üzenetek küldését is kezdeményezhetik.

Egyes üzenetek mobilszolgáltatók nevével visszaélő nyereményjátékokat is megjelenítenek, amik drága mobilokat ígérnek. Szerdán a Magyar Telekom, valamint a rendőrség is közzétett pár tanácsot azok számára, akik megkapták a problémás SMS-eket, rosszabb esetben le is töltötték készülékükre az adatlopó appot.

A Magyar Telekom közleményében azt javasolta azoknak, akik letöltötték a csaló alkalmazást mobiltelefonjukra, hogy azt repülő üzemmódban vagy a SIM-kártyát ideiglenesen eltávolítva töröljék. Bár a link megnyitása önmagában nem fertőzi meg az eszközt, ettől függetlenül megnyitás nélkül töröljék az SMS-t – figyelmeztettek. Ha az alkalmazás törlését követően is folytatódik a tömeges SMS-küldés, érdemes a készüléket gyári állapotba visszaállítani – írta a távközlési társaság. A szolgáltató továbbá hangsúlyozza, hogy mobilalkalmazást csak a gyártók által felügyelt forrásból, így a Google Play Store, az Apple AppStore vagy a Huawei AppGallery használatával tölsünk le.

A rendőrség arra hívta fel a figyelmet, hogy amennyiben Ön is letöltötte az SMS-ben található linken elérhető alkalmazást,

állítsa vissza telefonját a gyári beállításokra, melyet eszköztípustól függően a rendszer beállításai között tehet meg.

Amennyiben a rendszer-visszaállítást nem tudja végrehajtani, úgy telepítsen vírusírtót telefonjára, vagy kérje szakértő segítségét. Legyen figyelemmel arra, hogy ezzel minden adatot töröl a telefonról, így a visszaállítás előtt gondoskodjon adatainak biztonsági mentéséről.

Szerdán a rendőrség közölte, hogy az eddig beszerzett információk alapján a Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozó Iroda (KR NNI) Kiberbűnözés Elleni Főosztálya nyomozást rendelt el információs rendszer vagy adat megsértése bűntett elkövetésének gyanúja miatt.