Házasság első látásra: „Egy világ omlott össze bennem” – Marica reagált Zoltán műsorban tanúsított viselkedésére

Zoltán és Marica kapcsolata látszólag zátonyra futott a Házasság első látásra című műsorban, főleg miután a férj mindenki előtt arról beszélt, nem vonzódik testileg a feleségéhez és a szex sem jó vele. Zoltán ráadásul később egy másik nő, Rami körül legyeskedett feltűnően.

Zoltán nemrég videóban adott magyarázatot a műsorban látott tetteire.

Olyan dolgokat mondtam, amiket abszolút nem akartam, olyan dolgok jöttek ki belőlem, amiket magam is nagyon bánok. Ezúton is szeretnék bocsánatot kérni Maricától, hogy kiteregettem olyan dolgokat, amiket nem szabadott volna. Nagyon sajnálom, szeretném jóvátenni

– mondta el a felvételen.

Marica is készített egy videót, amiben arról beszélt, nagyon meglepte őt, hogy férje mást mondott neki, mint amit a külvilág felé kommunikált. A 42 éves jogász aztán a story.hu-nak is nyilatkozott, és elmondta: napok óta nem alszik a tévében látottak miatt.

Fogalmam sem volt arról, mi zajlik a háttérben. Nem tudtam, hogy ennyire nem jövök be a férjemnek, egyszer sem kommunikálta felém. Ezért is fáj annyira azt látni, hogyan beszélt rólam, a külsőmről a barátainak vagy a kamerának. A kerti partin is, miközben ő nevetgélve azt ecsetelte másoknak, mennyire nem vonzódik hozzám szexuálisan, én épp kiszolgáltam az exeit… De engem tényleg az bánt a legjobban, hogy nem volt velem őszinte egy pillanatig sem. Más embernek hittem őt, azt gondoltam, magasabb érzelmi intelligenciával bír. Egy ország előtt alázott meg