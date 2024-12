Házasság első látásra: Zoltán könnyes szemmel kért bocsánatot Maricától

A Házasság első látásra csütörtöki részében közös terápiás ülésen vettek részt a párok. Marica és Zoltán kapcsolata előző nap mélypontra került, miután a feleség tudomást szerzett róla, hogy férje egyáltalán nem vonzódik hozzá szexuálisan.

– mondta el Marica a terápia előtt.

Miután megosztotta a pszichológusokkal, mi történt, elmondta, őt az bántja a leginkább, hogy Zoltán nem volt őszinte vele, és a testbeszédével annak ellenkezőjét kommunikálta, mint amit valójában érzett. Kiemelte, neki nagy álma volt, hogy szépnek lássa őt a párja.

Zoltán azzal kezdte, szerinte ízlésről nem lehet vitatkozni, majd azt mondta, azért puszilgatta folyton a feleségét, mert „nagyon szerethető” embernek tartja. Később a szakértők irányított kérdéseinek hatására elismerte, hogy nem Maricára, hanem előző két feleségére haragszik.

Most nem tudok nála maradni, fizikailag is fáradt vagyok most ettől. Kívülről lehet, hogy nyugodt vagyok, de belül tombolás van