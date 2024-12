Mostantól nem csak a Gazprombankon keresztül lehet fizetni az orosz gázért

Egy friss rendelkezés szerint Moszkva eltekint az orosz gáz vásárlóinak attól a kötelezettségétől, hogy csak a Gazprombankon keresztül fizethessenek a szállításokért, amely ellen az Egyesült Államok november 21-én blokkoló szankciókat vezetett be – írja az MTI.

Kedden Szijjártó Péter beszélt arról, hogy Magyarország négy ponton érintett az orosz Gazprombank elleni amerikai szankciók ügyében, de ezek közül háromra már megvan a megoldást jelentő jogi konstrukció, így hazánk energiaellátása továbbra is biztosított. Másnap a kormány mentességi kérelmet nyújtott be az illetékes amerikai hatóságnál annak érdekében, hogy a térségbeli államok továbbra is fizethessenek a földgázszállításokért az orosz Gazprombanknál.

Erre most úgy tűnik, nem lesz szükség. A 2022. márciusi, a külföldi vállalatok számára az orosz gázért való fizetésre vonatkozó különleges eljárást érint rendelet csütörtöki frissítése két lehetőséget irányoz elő a kölcsönös elszámolásra:

Az első „egy felhatalmazott bank által történő jóváírása” egy „harmadik féltől” rubelben kapott pénzeszközöknek, annak érdekében, hogy a külföldi vállalatok kifizessék az orosz gáz árát.

A második lehetőség szerint a szállító kezdeményezésére a gázért való fizetési kötelezettség „részben vagy egészben megszüntethető az orosz szállító külföldi vevővel szembeni viszontköveteléseinek beszámításával”. A viszontkövetelés beszámítása történhet nem készpénzes kiegyenlítéssel vagy a kölcsönös fizetési kötelezettségek egyenlő összegű törlesztésével.

A Gazprombankkal szemben elrendelt amerikai szankciók értelmében a pénzintézet részvételével folytatott ügyletek december 20-ig engedélyezettek. Az Egyesült Államok a Szahalin-2 projekttel kapcsolatban 2025. június 28-ig kivételt tesz a bank bevonásával történő tranzakciók tekintetében.

Az új intézkedés mindaddig érvényben marad, amíg a szankciókat fel nem oldják a Gazprombankkal szemben.