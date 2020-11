Az időseknek is járnak a szexrobotok

Nancy Jecker, a University of Washington School of Medicine bioetika professzora nagy visszhangot keltő publikációt tett közzé a Journal of Medical Ethics szaklapban. Jecker arra hívta fel a figyelmet, hogy az időskori szexualitásnak se kellene tabutémának számítania a társadalomban, hiszen a szexualitás szorosan összefügg a fizikai, mentális és érzelmi egészséggel is. Idéz egy 2007-es felmérést is, ami azt mutatja, hogy a 65–74 éves korosztály fele még szexuálisan aktívnak számít.

Jecker azt javasolja a szexrobotok gyártóinak, hogy ne csak a fiatal, mozgásukban nem korlátozott férfiakra gondoljanak, tervezzenek kifejezetten időseknek szánt szexrobotokat is, melyekkel jelentősen javítani lehetne a magányos, vagy a mozgáskorlátozott idősek közérzetén és mentális jóllétén. Ez szerinte a társadalmilag felelős szemlélet.

A publikációban kiemeli, hogy Japán már előrébb jár ilyen téren: az országban nem csupán szex céljából terveznek emberszerű robotokat, de azt is felismerték, hogy például a háziállat-robotok egyhíthetik az idősek magányát.

Természetesen Jecker szerint ez nem jelenti azt, hogy a valódi emberi kapcsolatok kiválthatók technikai eszközökkel, de azok használatával a helyzet javítható.

Sokan a karanténban jöttek rá, hogy kell egy szexrobot A koronavírus-járvány alatt jóval több szexrobotot vásároltak az emberek, mint előtte, a gyártók szerint ebben a magány is szerepet játszott.

(Kiemelt kép: Getty Images)