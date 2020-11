Oroszországból és Észak-Koreából támadtak meg vakcinakutatókat

A Surface Laptop Go jó választás, ha kicsi és elegáns gépet keres

A Microsoft hét kibertámadást azonosított, melyeket három, kormányzathoz köthető kiberbűnözői csoport indított az elmúlt hónapok során. A célpontok olyan amerikai, kanadai, francia, indiai és dél-koreai gyógyszercégek voltak, amik vakcinakutatással, valamint a koronavírusos fertőzés kezelésének lehetséges módjaival foglalkoznak – írta bejegyzésében Tom Burt ügyfélbiztonsági alelnök. A támadásokat Oroszországból és Észak-Koreából indították. A redmondi vállalat kevés részletet közölt, az érintett cégek nevét nem hozta nyilvánosságra. Annyi biztatót tett hozzá, hogy a támadások nagy részét sikerült visszaverni.

Burt említi még, hogy a koronavírus-járvány idején a kibertámadások is megszaporodtak, és különösen akkor válhatnak veszélyessé, ha egészségügyi intézményeket céloznak meg a kiberbűnözők. Nemrég például zsarolóvírussal bénítottak meg több amerikai kórházat is, és az elmúlt időszakban történt először olyan, hogy egy konkrét haláleset is zsarolóvírusos támadás következtében történt.

(Kiemelt kép: GettyImages)