Csúcsmobil elérhető áron: itt a fiatalos Huawei P smart 2021! (x)

A fiatalok a mobilok igazi "power userei", akik minden szinten kihasználják a legújabb funkciókat. Megfizetni azonban gyakran nem tudják a csúcsmodelleket - a Huawei nekik kínál megoldást új készülékével.

Mostanában, amikor egy prémium kategóriás mobiltelefon sok százezer forintért kerül a boltokba, a fiatalabb felhasználók komoly dilemmával kerülnek szembe. Nekik ugyanis egyszerre fontos a hardver ereje, a megjelenített kép minősége, a fotós és videós képességek és a legújabb appok elérhetősége, miközben az is számít, hogy a szűkös zsebpénzből vagy ösztöndíjból nem telik ilyen árszintű mobilra. Épp ezért a Huawei egy olyan új telefont készített, amely mindkét követelményt összefésüli és elérhető áron kínálja a mobil-generáció számára az erős telefont és minőségi élményt.

Erő és látvány

A készülék 128GB-nyi tárhelyét microSD kártyával 512GB-ra lehet bővíteni, ezzáltal kedvenc dalaink és fotóink mindig velünk lehetnek a készüléken. Az áramellátásra szintén nem lehet panasz: az 5000 mAh kapacitású akkumulátor jóval erősebb még a csúcskategóriás mobilok többségénél is, ráadásul akkor sem kell pánikba esni, ha ezt is sikerül merülés-közelbe hozni. Ilyenkor ugyanis a 22.5W SuperCharge gyorstöltő funkcióval akár tíz perc alatt annyi áramot pumpálhatunk a mobilba, hogy újabb 2 órán át használhassuk.

Az erős motorhoz minőségi kijelző is dukál: a 6,67 hüvelykes képátlójú, 2400×1080 képpontos ívelt panel nem csak kontrasztos és színgazdag képet ad, de még az egészségre is figyel. A TÜV Rheinland által tanúsított kékfény-szűrő technológiával ugyanis kíméli a szemet, ezáltal nem jelentkeznek azok a rövidebb és hosszabb távú negatív tünetek, amelyektől általában a sok “mobilbámulás” miatt félteni szokás a fiatalokat. A készülékház 90 százalékát lefedő kijelző 394 ppi képpont-sűrűsége a legszebb videók és filmek megtekintése közben mutatja meg igazi tudását.

Profi fotós arzenál és robot-segéd

A hátoldalon található 48 megapixeles Quad kamerarendszert arra tervezték, hogy mindenféle fotós feladatra, a lehető legtöbb környezeti változó mellett is minőségi, tiszta és éles képeket, valamint videókat készítsen. A rendszer lelke a 48 megapixeles főkamera, amely az 1/2 hüvelykes szenzor segítségével kontrasztos, nagyfelbontású felvételeket készít, de a további lencséket használva zajmentesíti a végeredményt. Csoportképekhez vagy tájképekhez a 120 fokos, ultraszéles látószögű lencsét használhatjuk, míg közeli, apró célpontokért a makrólencse segítségét vehetjük igénybe. Végül, de nem utolsó sorban a mélységélesség-szenzor a fókuszálást segíti és a népszerű bokeh effektben működik közre. A mobilos képek másik tipikus rákfenéje, hogy az éjszakai vagy gyenge fényviszonyok között készült képek elmosódottak és zajosak: a mesterséges intelligenciát használó szoftver viszont segít abban, hogy még ilyen körülmények között is szép rajzolatú, “érthető” képeket készíthessünk.

Az előlapon található 8 megapixeles szelfikamera szintén kapott szoftveres segítséget, a “szépítő” funkcióval a fénybeli korrekciókat, vagy épp a kevésbé előnyös részletek korrekcióját is elvégzi a rendszer, hogy mindenki maximálisan elégedett lehessen az önmagáról készülő felvételekkel.

Alkalmazás-özön könnyen és kényelmesen

A Huawei saját felhasználói felületét, az EMUI 10.1-et a vállalat saját alkalmazásboltja egészíti ki. Az AppGallery egy jól kereshető, kényelmes gyűjteményt kínál, amiből a világszerte népszerűségnek örvendő alkalmazások mellett a legjobb magyar appokat is villámgyorsan és biztonságosan telepíthetjük a mobil EMUI 10.1 felhasználói felületére.

Ha pedig valamit még így sem találnánk, egy kifejezetten hasznos kiegészítő segít: a Petal Search egy kis keresősávot varázsol a mobil főképernyőjére, ahová elég beírni az app nevét, és máris megkapjuk, honnan tudjuk letölteni – a segéd ezután a telepítést is egy koppintással megoldja. Ha pedig berendeztük a telefonunkat, a Petal Search továbbra is hasznos társunk lehet, ugyanis internetes keresőként is működik, azonnal elénk dobva az általunk kutatott kifejezésekkel kapcsolatos weboldalakat.

A fiatalos, ám elegáns külsőt a smaragdzöld, éjfekete és arany színek fokozzák, tehát a készülékek egyszerre csodásan néznek ki, sokat tudnak, lenyűgöző képet adnak és kiváló fotókat, videókat készítenek – mindezt pedig a sok százezres csúcsmobilok árának töredékéért!