Már mától Xbox konzollá válhatnak az androidos telefonok

A Microsoft augusztus 4-én jelentette be, hogy szeptember 15-én élesben is elindítja az okostelefonos Xbox Game Pass Ultimate szolgáltatását, ami már fel van vértezve a cég saját fejlesztésű xCloud streaming technológiájával is. Ennek köszönhetően a felhasználók a 15 dolláros havidíjért cserébe

száznál is több xboxos játékot próbálhtanak ki a mobiljukon.

A kompatibilis okostelefonok lényegében Xbox kézikonzollá válnak a szolgáltatásnak köszönhetően.

Bár az Xbox Game Pass hivatalosan csak szeptember közepétől lesz elérhető az Androidot futtató okostelefonokra, a Microsoft – magyar idő szerint – tegnap este bejelentette, hogy tartanak egy próbakört: akik már most rendelkeznek élő, egyelőre csak PC-re és Xbox One-ra elérhető Xbox Game Pass Ultimate előfizetéssel, azok augusztus 11-én, délután háromtól tesztelhetik az Xbox Game Pass (beta) streamelős megoldását. Az alkalmazás már régóta megtalálható a Play Store kínálatában, de ma érkezik hozzá olyan frissítés, aminek hála már játszani is lehet a rendszerben jelenleg elérhető programokkal.

Az Xbox Game Pass Ultimate ősszel első körben 22 országban debütál, köztük Magyarországon. Érdemes tudni, hogy amennyiben valaki előfizet rá, akkor a szolgáltatás egyaránt elérhető lesz Xbox One konzolon, Windows 10-et futtató PC-n és a mobil eszközökön is, így az előfizetéshez tartozó felhasználói fiókkal belépve az összes platformon elérhetők lesznek a szolgáltatás kínálta játékok és funkciók.

Ezek közé tartozik, hogy amennyiben valaki például konzolon kezd játszani a Gears 5-tel, az később mobilon onnan folytathatja a kalandot, ahol azt Xbox One-on abbahagyta.

A Microsoft megoldása egyelőre csak Androidot futtató mobilokra érkezik, iOS-re nem, ami az Apple-nek köszönhető, hiszen az almás cég szabályai lehetetlenné teszik, hogy az Xbox Games Pass elérhető legyen iPhone és iPad készülékeken – erről egy korábbi cikkünkben írtunk bővebben.

A mobilos startkor elérhető játékok között ott lesz a Minecraft Dungeons, a Destiny 2, a Tell Me Why, a Gears 5 és a Yakuza Kiwami 2 is. Bár egyes játékok játszhatók lesznek az okostelefonok érintőképernyőjének használatával is, de a Microsoft augusztus elején azt is bejelentette, hogy megkezdték az együttműködést különböző hardvergyártókkal (Razer, PowerA, 8BitDo és Nacon), így készen állnak az első kontrollerek a telefonokhoz, de a mobilos Xbox Game Pass és a kapcsolódó játékok együttműködnek a vezeték nélküli Xbox One kontrollerrel, sőt a PS4-es DualShock 4-gyel is.