Most ingyen bezsákolhat egy Stranger Things-játékot

Habár itt a jó idő, biztos akad, aki a verőfényben is szívesebben marad a négy fal között, és nekik lehet jó hír, hogy az Epic Games Store digitális játékáruház kínálatában július 2-án délután öt óráig ingyen van a Stranger Things 3: The Game videojáték. A program a népszerű sorozatnak megfelelően a 80-as éveket idézi a grafikájával, műfaját tekintve pedig egy akciójátékkal van dolgunk, amiben újraélhető a harmadik évad cselekménye, de a sztori emellett egészen új küldetéseket, szereplőket és egyéb extrákat tartogat.

Ahhoz, hogy a játék ingyen a miénk lehessen, csak egy Epic Games Store regisztráció szükséges (ha még nincs), majd a Stranger Things 3: The Game adatlapján rá kell nyomni a piros Get gombra. Amennyiben ezt megcselekedjük, a program hozzáadódik a bejelentkezett felhasználó játéklistájához, így a jövőben bármikor letölthető és játszható lesz az Epic Games kliensprogramon keresztül, amit ide kattintva lehet letölteni. És ugyanez most eljátszható az AER: Memories of Old kalandjátékkal is.