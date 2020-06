A Last of Us 2 a PlayStation 4 eddigi legkelendőbb játéka

Ütős előzetest és megjelenési dátumot kapott a The Last of Us második része

Június 19-én jelent meg az idei év egyik legjobban várt videojátéka, a The Last of Us Part 2, ami a PlayStation 4 konzol eddigi legkelendőbb platformexkluzív játéka – jelentette be a Sony egy blogbejegyzésben. A brutális posztapokaliptikus akciójátékból mindössze három nap alatt 4 millió példányt értékesítettek, ezzel a program megelőzött olyan korábbi sikereket, mint az Uncharted 4, a 2018-as God of War, a Horizon Zero Dawn vagy éppen a Marvel’s Spider-Man.

Bár a bejegyzés ezt külön nem említi, az eladott példányszám valószínűleg tartalmazza a dobozos és digitális példányokat is. A siker ugyanakkor egyáltalán nem meglepő, hiszen az előző konzolgeneráció legjobb játékaként emlegetett The Last of Us után várható volt, hogy a folytatás letarolja a piacot, és az érdeklődés nem véletlen, hiszen ahogy mi is írtunk a játékról szóló tesztünkben: a fejlesztők sok szempontból kimagaslót alkottak, munkájuk túlszárnyalja a legtöbb hasonszőrű folytatást.