Bonyolult dolgot próbált megértetni Elon Musk a Harry Potter írójával

A Tesla-vezér Elon Musk is megjelent a Harry Potter-könyvsorozat írója, J.K.Rowling Twitter-bejegyzése alatt, amiben az írónő arra kérte követőit, magyarázzák már el neki, mi a csuda az a bitcoin. A felhívásra megjelentek a bitcoin támogatói és ellenzői is, akik hosszú magyarázatokba kezdtek arról, hogy a digitális pénz teljesen titkos tranzakciókra ad lehetőséget, amelyek során csak a kifizetett összeg ismerhető meg, de sem a feladó, sem a fogadó személye nem megismerhető, mindezt összetett matematikai számítások során.

Az írónő nem volt elragadtatva a reakcióktól, ezért újabb tweetben közölte, hogy számára továbbra is csak számítógépekkel kapcsolatos blablának tűnik a dolog, amikor Musk becsatlakozott. A Tesla-vezér nyugtázta Rowling értetlenségét, majd belevitte a beszélgetésbe a hagyományos, központi bankokat is.

Musk szerint az Amerikai Egyesült Államok központi banki rendszere, az Európai Központi Bank, a Bank of Japan, vagy a Bank of England által nyomtatott pénzekhez viszonyítva az „internetpénz” bitcoin eléggé tartósnak tűnik. Hozzátette, hogy ettől függetlenül neki egyelőre még csak 0,25 bitcoinja van.

Tyler Winklevoss kriptotőzsde társalapító is kapott az alkalmon, megkérdezte a Tesla-vezért, hogyan fog fizetni akkor dolgokért a Marson.

People are now explaining Bitcoin to me, and honestly, it’s blah blah blah collectibles (My Little Pony?) blah blah blah computers (got one of those) blah blah blah crypto (sounds creepy) blah blah blah understand the risk (I don’t, though.)

— J.K. Rowling (@jk_rowling) May 15, 2020