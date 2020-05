Hazánkba is érkezik a MagicBook 15, a Honor legújabb laptopja

Május 20-tól Magyarországon is elérhetővá válik a Honor frissen bejelentett, ultravékony laptopja, a Honor MagicBook 15. A mindössze 1,53 kg súlyú gép 15,6 hüvelykes FullView kijelzőjével, AMD Ryzen 5 3500U processzorral, 8 GB DDR4 RAM-mal, Radeon Vega 8 grafikus maggal, 256 GB-os PCIe NVMe SSD meghajtóval és Win10 operációs rendszerrel várja a felhasználókat, méghozzá 220 ezer forintért.

Ez a hardver már nemcsak arra elegendő, hogy kiszolgálja a teljesen hagyományos feladatokat (otthon és útközben), de akár játékok futtatására is alkalmas, persze ésszerű kompromisszumokkal: a Witcher 3, a Grand Theft Auto V, a Shadow of The Tomb Raider, a PUBG, a Resident Evil 2, a Forza Horizon 4 vagy éppen a FIFA 19 mind élvezhetők ezen a gépen, a megfelelő beállítások mellett.

A meglehetősen ideális képbe mindössze az zavar be, hogy a laptop hazánkban is amerikai billentyűzettel kerül forgalomba.

Amennyiben a klaviatúra ilyen formában mégsem hátrány, akkor érdemes tudni, hogy az alumínium burkolatú gép itthon szürke (space gray) kivitelben lesz kapható, és az erősnek mondható hardver mellett tartogat további meglepetéseket. Ilyen az ujjlenyomat-olvasóval felszerelt bekapcsoló gomb, a billentyűzetbe rejtett, egyetlen nyomással felpattintható pop-up webkamera, és az sem elhanyagolható tényező, hogy a laptop összecsukva a legvastagabb pontján is mindössze 16,9 mm.

Az energiaellátásról egy 42 Wh-s akkumulátor gondoskodik, ami a gyártó ígérete szerint akár 10 óráig is képes életben tartani a gépet, ráadásul a laptop mellé csomagoltak egy 65 W-os gyorstöltőt is, amivel mindössze fél óra alatt 50 százalékra tölthető a telep. Ami pedig a csatlakozókat illeti: 3,5 mm audió bemenet, HDMI, USB 2.0 és USB 3.0 portok várják a leendő vásárlókat.

Billentyűzetbe épített pop-up kamera. Fotó: Honor[/caption]

A Honor telefonosok számára jó hír továbbá, hogy a gép támogatja az NFC-t használó Magic-Linket, amivel a MagicBook 15 és a kompatibilis Honor okostelefonok összekapcsolása mindössze egyetlen érintéssel megoldható. A Magic-Link 2.0 lehetővé teszi több képernyő együttműködését, megkönnyítve ezzel a márka telefonjain és laptopjain végzett munka összehangolását: a mobil képernyője megjeleníthető a gépen, és az így elérhető fájlok a notebook billentyűzetével, egerével is szerkeszthetők.