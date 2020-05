Magányosak lettek az akvárium angolnái, videochaten lehet velük beszélgetni

Akár szalonna illatú bajuszt is rendelhetünk karantén ideje alatt

A Tokióban található Sumida Aquarium dolgozói igencsak egyedi problémával néznek szembe: nem tudják megfelelően gondozni a pöttyös tengeri angolnáikat (Heteroconger hassi), mivel az ingerszegény környezet miatt félénkebbek lettek a kelleténél. Az állatok, mivel nem látnak mostanában sokszor embert, nehezebben bújnak elő a homokba vájt járatukból – írja az IFL Science.

Mivel egy átlagos napon az aprócska angolnákat viszonylag sokan látogatják, hozzászoknak ahhoz, hogy emberek vannak a közelükben, így a gondozók is probléma nélkül le tudják csekkolni, egészségesek-e. Most azonban egyre félénkebbé válnak, ahogy a karantén miatt nem látogatják őket, ahogy ez az alábbi videóban is látszik:

Kényszermegoldásként az akvárium dolgozói azt találták ki, hogy május 3-ától kezdődően három napon keresztül videochatelni lehet az angolnákkal. A weboldal ugyan japánul van, de aki ismeri a nyelvet, az könnyen dekódolhatja, hogyan lehet majd kapcsolatba lépni a figyelemhiányos angolnákkal, de egy Google-fordító is biztosan segít annyit, hogy a lényeget le lehessen szűrni.