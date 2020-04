Élő cápaóra a 24.hu-n a Tropicariumból

A koronavírus-helyzet az élet minden területén nagy kihívásokat állít az emberek elé, nincs ez máshogy az oktatásban sem, ami hetek óta a digitális térben zajlik. A koronavírus okozta új élethelyzet a Campona és a Tropicarium mindennapi működésére is hatással van, azonban ez nem jelenti azt, hogy az élményekről is le kell mondani, ugyanis 24.hu Facebook-oldalán csütörtökön reggel 9 órakor élőben jelentkezünk a zárt ajtós Tropicariumból, a cápaakvárium látványfolyosója elől egy interaktív biológiaórával. Nem csak láthatjátok az állatokat, de kérdezni is lehet róluk a hozzájuk értő emberektől.

Az első óra a tengeri élővilágról szól, különösen a cápákról:

Hány cápafaj létezik?

Hol élnek és mit esznek?

Mi az a mágneses érzékelés?

Mit jelent az, hogy a cápa foga zúzó, csipkézett vagy hegyes? Mutatunk cápafogakat és állkapcsokat is.

Szó lesz az uszonyokról, cápatojásról és a bőrük mintájáról is.

Az élő interaktív biológiaóra előadója Farkas Vivien, a Tropicarium állatgondozó munkatársa, moderátora Joós Andrea, élménybiológus, tanár.

Nézzétek és a kövessétek a 24.hu Facebook-oldalát, csütörtökön reggel 9 órakor kezdünk!