„Sokan félretették azt a nézetüket, hogy ez csak egy szar játék”

A koronavírus-járvány terjedése miatt leállt a hagyományos sportélet, a virtuális világ szépsége azonban pont abban rejlik, hogy mindenki otthonról vehet részt az eseményeken. A sportínségben éppen ezért sokan fordultak az e-sport felé, a szervezők pedig igyekeznek megragadni a lehetőséget.

A koronavírus-járvány elterjedésével gyakorlatilag megállt az élet a bolygónkon. Aki csak teheti, saját otthonában van karanténban, csak a legszükségesebb esetben megy ki az utcára élelmiszerért, gyógyszerért. Nincs ez másképp a sportolókkal sem, akik próbálnak otthon kondiban maradni, de versenyre vagy mérkőzésre egyelőre nincs kilátásuk a közeljövőben.

A nemzetközi versenyeket egyesével kellett elhalasztani vagy lefújni. Nem úszta meg egyetlen sportág vagy torna sem:

a rangos teniszverseny, a Roland Garros épp úgy elmarad,

mint a kézilabda Bajnokok Ligájának döntője,

vagy a futball Európa-bajnokság,

vagy a legnagyobb ellenállást mutató, nyárra tervezett tokiói olimpia.

Egyetlen sportélmény maradt, amit karanténban, egymástól külön is kényelmesen lehet űzni: az e-sport. Ez az a versengés, amiben mindenki otthonról vehet részt, ráadásul nincs korlátozva a nézőszám sem, hiszen online követhető minden. Mivel jelenleg – szinte – mindenki otthon van, az e-sport lett a nagybetűs sportélmény.

Még egy nagy lökés a fejlődő iparágnak

A virtuális versengés persze nem egy gyerekcipőben járó kezdeményezés, már jó ideje rendkívül komoly iparággá nőtte ki magát. A különböző tornák között akadnak hagyományos sportágakból készült játékok, mint a foci vagy az autóversenyzés, de emellett akad verseny lövöldözős játékoknak, mobához, stratégiákhoz, verekedős programoknak, sőt kártyajátékoknak is. Rohamos tempóban növekszik az e-sport népszerűsége, 2019 végére az iparág 1 milliárd dollár feletti bevételt termelt, és vannak országok, ahol népszerűbb, mint a hagyományos sport.

Hazánkban is folyamatos az előretörés, a Magyar Sportújságírók Szövetsége az Év sportolója díj keretében 2020-ban először jutalmazott e-sportolót is, sőt a hivatásos szimulátoros autóversenyző, Bereznay Dániel is többször szerepelt az M4 Sport aktuális műsoraiban. A 19 éves e-sportoló bizonyított is vasárnap: a Forma–1-es szezont pótló virtuális bahreini futam előtt időmérőt, majd futamot is nyert.

Ha pedig szóba került a virtuális futam, a profi F1-es pilótákkal és egyéb sportolókkal, újságírókkal tarkított mezőny rengeteg nézőt vonzott.

a Forma-1 hivatalos YouTube-oldalán több mint 150 ezren nézték a versenyt,

a videójátékok streamelésére szakosodott Twitch-en a Forma-1 oldalán 61 ezren, Lando Norris saját csatornáján 95 ezren, a kevésbé ismert versenyzők közvetítéseit további tízezrek nézték,

saját csatornáján 95 ezren, a kevésbé ismert versenyzők közvetítéseit további tízezrek nézték, az F1 Facebook-oldalán további 15 ezer néző volt.

„Sokan félretették azt a nézetüket, hogy ez csak egy szar játék”

Igény tehát egyértelműen van az e-sportra, a sportínségben pedig további hatalmas lökést kapott az iparág. Ennek külföldön és itthon is érezni a hatását. Az egyik legerősebb európai csapatnak számító magyar efutball-válogatott egyik vezetője, Poór Tamás szerint az emberek ezzel pótolják a meccsélményt.

Két hete indult a bajnokság új szezonja, és több mint 10 új csapat adta le a nevezését, ami nagyjából 150 új játékost jelent. Mivel szinte semmi más sporthír nincsen, mindenki elkezdett ezzel foglalkozni. Tévék, rádiók, újságok kerestek meg bennünket, és ezzel együtt a nézőszámok is megemelkedtek. Pont jókor is jött, mivel Eb-t nyert az U21-es válogatott, amivel még több figyelem összpontosul az e-sportra és a FIFA-ra

– mondta honlapunknak a kapitány.

Poór az MTK e-futballcsapatának vezetője is, egyben a válogatottal is ő foglalkozik. Az U21-es válogatott, azaz e-futballban a B csapat 2018-ban harmadik lett, egy évvel később pedig meg is nyerte a tornát a gárda. A bronzérem kapcsán és a magyar bajnokság hátteréről korábban már beszélt nekünk, most azonban sosem látott érdeklődést tapasztal.

„Úgy fogtuk fel ezt a helyzetet, hogy ez a nagy kiugrási lehetőség, és ez beigazolódni látszik. Úgy tűnik, hogy a szurkolók és a futballszeretők ezzel pótolják a stadionba járást, a meccsnézést. Itt igazából az a kulcs, hogy valaki hajlandó-e belenézni egy ilyen meccsbe.

Azzal nyert most sokat a mi „sportágunk”, hogy sokan félretették azt a nézetüket, hogy »ez csak egy szar játék«, és adtak neki egy esélyt.

A meccseink rövidek, pörgősek és emiatt élvezhetők. Szerintem aki megnéz egy meccset, és nem tetszik neki, annak mindegy, hogy van-e rendes foci vagy nincs.”

Poór Tamás szerint főleg a sportjátékok nézőszáma ugrott meg Magyarországon, ami leginkább annak köszönhető, hogy a szervezők komoly reklámokba kezdtek, mivel felismerték a vírus miatt keletkező hiánypótló jelleget. Itthon a FIFA és a Forma–1 lendült föl, a magyar focibajnokság 10 új csapata mellett az átlagos nézőszám cirka 20 százalékkal emelkedett.

A magyarokban nagyon erős a nemzeti érzés, nagyon rá tudnak kapni a bajnokságra, ha azt látják hogy a világ legjobbjai között vannak a magyarok. Egy magyar bajnoki FIFA-meccsen is például jóval többen vannak a „virtuális lelátókon” mint egy NB I-es meccsen.

Kérdésünkre a válogatott vezetője azt is elárulta, hogy korábban is akadtak népszerű periódusok, de ezek általában egy-egy mérkőzés erejéig tartottak csupán. A mostani érdeklődés kiegyensúlyozottnak tűnik, és mivel gyorsabb, pörgősebb élmény egy hagyományos focimeccsnél, nem félnek attól, hogy eltűnnének az új nézők, játékosok.

Ahogyan az e-futballistáknál is jól látható, a virtuális sport eddig is rohamos lépésben fejlődött, de a koronavírus-járvány miatt kapott még egy hatalmas lökést. Ez pedig alighanem csak a kezdet. Az újonnan felnövő nemzedék már okostelefonokkal, konzolokkal, laptopokkal nő föl, így aztán érdeklődőbb is az ilyen jellegű kikapcsolódásra. A házi karantén ideje alatt még jobban gyökeret verhetnek az e-sportok, és bár Magyarországon kevés a hivatásos versenyző, elképzelhető, hogy pont egy ilyen különleges helyzet változtathat ezen.

A legnagyobb próbatétel talán mégis az lesz, amikor visszaáll minden a normális kerékvágásba, és mindenki mehet újra focimeccsre, Forma–1-es versenyre, ahogyan folytathatja e-sportos pályafutását is. Megfér egymás mellett a kettő kényelmesen. A kérdés csak az, hogy mennyire lesz a most kontrollert ragadó játékosok számára mindez múló szeszély.

Kiemelt képen a Vitality nevű profi esport csapat játékosai: Philippe LOPEZ / AFP