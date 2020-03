Új időpontra került a Roland Garros a koronavírus miatt

A koronavírus-járvány miatt elhalasztott teniszversenyek közé került az egyik legnagyobb Grand Slam-torna, a Roland Garros is. A franciaországi viadal hagyományosan május közepén veszi kezdetét és két hétig, nagyjából június elejéig tart. Idén azonban a szervezők a járvány miatt elcsúsztatták május 25-ről, ehelyett szeptember 20-tól október 4-ig tart majd a torna.

⚠️The Roland-Garros tournament will be played from 20th September to 4th October 2020.#RolandGarros pic.twitter.com/eZhnSfAiQA

— Roland-Garros (@rolandgarros) March 17, 2020