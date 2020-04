Egy magyar csapat is ingyen adja játékait, közel 12 ezret spórolhat

A magyar Zen Studios fejlesztőcsapat a koronavírus-járványra való tekintettel úgy döntött, hogy több játékát is ingyen kínálja a felhasználóknak. A csapat főleg a virtuális Flipper tábláiról híres, és most összesen 9 asztalt kínálnak ingyen a Steam digitális áruházon keresztül. Ebből három Aliens tematikájú, három a Marvel-univerzumba kalauzolja a játékosokat, három pedig Star Wars kötődésű, és mindegyik kiváló szórakozás lehet még azok számára is, akik amúgy nem különösebben rajonganak a flipperekért.

Ahhoz, hogy egy fillér elköltése nélkül miénk lehessenek ezek a játékok, csak egy Steam regisztráció szükséges, majd a rendszerbe belépve a három említett flippercsomag valamelyikének adatlapján rá kell nyomni a Download Pinball FX3 Care Package doboz alatt látható zöld gombra. Ha ezt megvan, a játékok azonnal bekerülnek a virtuális gyűjteményünkbe, és a jövőben bármikor ingyen letölthetők és játszhatók lesznek. Érdekesség továbbá, hogy a csomag értéke alapesetben közel 12 ezer forint lenne, szóval most jelentős összeget megspórolva lehet beszerezni minőségi videojátékokat.