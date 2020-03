Kamujóslatok jelentek meg a koronavírusról

A koronavírusos járvány idején érdemes különösen résen lenni a közösségi médiában terjedő álhírek, hamis információk miatt, és nem mindent elhinni, amit olvasunk. A napokban a különböző facebookos csoportokban felbukkant egy bejegyzés, amit állítólag 2015-ben írt ki a posztolója, és arról számol be, hogy 2020-lesz egy vírus corona néven. Persze többen is elkezdtek arról beszélgetni, miként lehetséges- ez, vajon igaz-e.

Segítünk: egy kis trükköt használt a leleményes jósoló, méghozzá a szerkesztés funkciót, amivel jó pár évvel előbbi posztokat is átírhatunk.

Ha a bejegyzés jobb felső sarkában látható három pontra kattint, a lenyíló menü alján láthatóvá válik a Szerkesztési előzmények megtekintése funkció. Ezzel megnézheti, hogy a posztoló az idők során mit változtatott a bejegyzésen, és érdemes bármikor használni, amikor valamiben kételkedne. Jól látszik, hogy a 2015-ben közzétett poszt még nem éppen a koronavírusról szólt, azt mindössze pár órája írta át a tulajdonosa.

Persze ennek hatására több felhasználó is hirtelen jóssá vált, még több ilyen trükkös poszt jelent meg, de most már ön is tudja, hogy a látnokok titka egy facebookos gomb.

(Kiemelt kép: GettyImages)