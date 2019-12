Még több mobilra jön a Huawei EMUI 10 felülete

Magyarországon a jövő év elején egyre több Huawei készülék kaphatja meg az EMUI 10 névre keresztelt, legújabb saját fejlesztésű rendszerfelületet. Az új felület letisztultabb dizájnnal, funkcionalitását tovább fejlesztve áll a felhasználók rendelkezésére. A készüléktulajdonosok ezentúl egyszerre több videóhívást is indíthatnak, mindemellett az EMUI 10 fejlesztői a biztonságra és a fájlmegosztás fejlesztésére törekedtek.

Letisztult dizájnnal érkezett a Huawei új saját fejlesztésű rendszerfelülete, az EMUI 10. Az új felhasználói felület jelentős változást hoz majd a telefonálásban: az innovatív osztott képernyős technológiának köszönhetően a felhasználók egy időben akár több videóhívást is lebonyolíthatnak HD minőségben.

A mobiltulajdonosok akár munkahelyükön is pillanatok alatt csatlakozhatnak számítógépükhöz, a Drag-and-Drop technológiával pedig fájljaik is másodpercek alatt megoszthatóvá válnak a két eszköz között. Az érzékeny adatok megosztását illetően a Huawei továbbfejlesztette biztonsági rendszerét, így a felhasználó bármilyen adatot is kíván megosztani két eszköz között, ahhoz szükséges az előzetes jóváhagyása, a készülékek csak ezt követően oszthatnak meg fájlokat bármilyen más eszközzel.

Elődeitől eltérően az EMUI 10 új, sötét módban is elérhető lesz, amely optimalizálja a szöveg és a háttér közti színkontrasztot, a szövegek és ikonok színét, és segíti az olvashatóságot a felhasználó számára.

Az EMUI 10 jövő év elején folyamatosan egyre több Huawei készüléken válik elérhetővé. A kezelőfelület frissítését az okostelefon-tulajdonosok a megszokott módon, a Beállítások/Rendszer/Szoftverfrissítés menüpont alatt érhetik el Huawei készülékeiken.

Magyarországon először az alábbi Huawei-készülékeken érhető el az EMUI legújabb verziója:

P30

P30 Pro

P30 Lite

Mate 20

Mate 20 Pro

Mate 20 Lite

Mate 20 X

Mate 20 RS (Porsche Design)

Novat 5T

(Kiemelt kép: AFP)