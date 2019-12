Több tízezer letöltős oldalt kapcsoltak le a netről

Az Europol a nemzeti hatóságok bevonásával több mint 30 ezer olyan weboldalt kapcsolt le, amelyek hamisított termékeket, vagy szoftvereket kínáltak illegálisan az interneten. A nyomozás során három személyt is letartóztattak.

Az összehangolt akcióban 29 ország hatóságai vettek részt, köztük Magyarország is. A 30 506 internetes domainen nemcsak feltört programokhoz, filmekhez, zenékhez férhettek hozzá a felhasználók, de voltak köztük illegális piacterek is, hamisított árukkal, gyógyszerekkel. A három letartóztatott üzemeltető mellett a hatóságok lefoglaltak 26 ezer ruhát, 363 liter alkoholt, hamisított parfümöket és több hardvert. Emellett összesen 150 ezer eurót fagyasztottak be különféle bankszámlákon.

Az In Our Sites (IOS) névre keresztelt akciót 2014 óta minden évben levezényli az Europol az uniós országok segítségével, jellemzően a karácsonyi időszak előtt, hogy még kevesebben válhassanak internetes csalók áldozatává.

