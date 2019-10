Küszöbön áll az űrháború

December elején a NATO-nak lesz egy konferenciája, amin arra lehet számítani, hogy a katonai szervezet harci területté fogja minősíteni a világűrt, tekintettel a műholdas eszközök technológiájának fejlődésére – olvasható a The Conversationben. Ha ez valóban megtörténik, éppen ideje volt a bekategorizálásnak, hiszen az a fejlettség, ami egy űrháború megvívásához szükségeltetik, már az emberiség kezében van. Mi sem bizonyítja jobban ezt, mint az, hogy

Oroszország nemrég egy olyan műholdat küldött Föld körüli pályára, aminek az a fő célja, hogy érintkezzen más műholdakkal,

eddig egyik eszköz sem ezért került fel a világűrbe. Bár az oroszok nyilvánosságra hozott műholdja békés természetű, és javításokat fog végrehajtani a már fenn keringő műholdakon, valószínűleg a hadseregek birtokában is van már hasonló technológia, amit nemcsak békés célra tudnak felhasználni.

Nemcsak Oroszország nyújtogatja a szárnyait azonban, Franciaország nemrég bejelentette, hogy olyan testőrműholdakat tervez, amelyekre akár fegyvereket is tud erősíteni, az Egyesült Államok pedig űrhaderő létrehozását tervezi.

Éppen ezért nem nehéz elképzelni, hogy a következő nagy háború nem is a Földön, hanem az űrben fog lezajlani. A The Conversation szerint már most sejteni lehet, hogy nagyjából hogyan menne végbe egy földöntúli fegyveres konfliktus.

Irányított energiájú fegyverek

Az egyik legvalószínűbb fegyvernem a világűrben az irányított energiájú fegyver lenne, ami, tegyük fel, annyiból állna, hogy az egyik műhold egy intenzív mikrohullámú sugárnyalábot lőne az ellenséges műholdra, amivel ki tudná kapcsolni minden elektromos eszközét. Ez technikailag már lehetséges, ráadásul könnyű balesetnek álcázni, ha éppen arra kerülne a sor.

A felek használhatnák a második világháború óta ismert stratégiát, a rádiózavarást, amikor a rádióvevőt zajjal bombázzák, ezért képtelen lesz felfogni a valódi jeleket, és használhatatlanná válik. Persze a műholdakat tesztelik a hasonló zavarásokra, de csak azokra, amelyek nem közvetlenül, ártó szándékkal a műhold felé fordulnak.

A műholdak zavarása már csak azért is problémás, mert a Földön is rengeteg katonai szerv hagyatkozik a világűrben keringő műholdakra, így ha azok tönkremennek, széles körű következményei lesznek.

Egyszerűbb kilökni az útból

A legegyszerűbb módszer a műholdak hatástalanítására viszont mégis az, ha egész egyszerűen meglökik őket – mivel nagyon magas a kinetikus energiájuk, és a világűrben nincs súrlódás, már egy nagyon apró hatás is eltérítheti őket a pályájukról, sőt, akár

katasztrofális következményekkel is járhat, ha valamit az útjukba manővereznek.

Az ilyen kinetikus kivégzéseket eddig csak olyan műholdaknál használták, amelyek már nem működtek, és el kellett őket távolítani a pályájukról. Az USA, Oroszország, Kína és India is bizonyította már, hogy képes ilyesmire. Eddig úgy oldották meg, hogy a Földről lőttek fel rakétát, és azzal semmisítették meg a műholdat.

Ennél sokkal szelídebben is meg lehet oldani a műholdak lelövését: akkor, ha valaki a sajátját pusztítja el, úgy, hogy tudja: az ellenség műholdja biztosan a törmelék áldozata lesz.

Valószínűleg azokat a műholdakat targetálnák a leginkább, amelyek kommunikációs vagy felderítő céllal keringenek fenn, hiszen az általuk begyűjtött információk és a rajtuk keresztül zajló üzenetváltások a földi katonákat is harcképtelenné tehetnék.

A Földről egyébként nem sok minden látszana egy ilyen űrháborúból, hiszen a rövidebb hullámhosszú, számunkra láthatatlan fény sokkal nagyobb energiákat képes közvetíteni, így valószínűleg ilyen lézerekkel lövöldöznének egymásra a műholdak. Mi csak akkor vennénk észre, hogy történik valami, ha kinetikus kivégzést hajtanának végre, és a műhold szétesne, a darabjai pedig elégnének az atmoszférában.