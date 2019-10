Rengeteg 5G-s mobillal készül jövőre a Xiaomi

Már itthon is használható az 5G

A Xiaomi több mint tízféle 5G-képes okostelefon piacra dobását tervezi 2020-ban, közölte Lej Jun, a kínai cég vezetője a World Internet konferencián. Erre szükség is van, hiszen a kínai piacon egyre intenzívebb a verseny 5G-téren a másik nagy szereplő, a Huawei miatt. A Xiaomi legelső 5G-s mobilja, a Xiaomi Mi 9 Pro múlt hónapban került a boltok polcaira.

Lej elmondása szerint a mobil iránti érdeklődés és az eddigi eladások túlszárnyalták eddigi várakozásaikat, olyannyira, hogy még a szállítmányok terén is nem várt hiánnyal küzdenek. A modell sikerének is köszönhető, hogy a növekvő igényre felkészülve jövőre több mint tíz készüléket vezetnének be minden árkategóriában, a megengedhető büdzsémobiloktól kezdve a prémium modellekig.

A cégvezér hozzátette, hogy a gyártók már aggódnak is amiatt, hogy a következő évi, még csak 4G-re képes telefonok nem fognak olyan jól fogyni, mert már mindenki a következő generációs mobilnetre készül új készülék vásárlásakor, és reménykedik abban, hogy a szolgáltatók is képesek lesznek követni a fejlődés tempóját 5G-s bázisállomásaik bővítésével.

A Xiaominak egyre nehezebb a dolga a gyorsan növekvő, egyre több alternatívát kínáló kínai piacon, az idei év második negyedévében 11,8 százalékos piaci részesedést tudhattak magukénak, ami visszaesés az egy évvel azelőtti időszakban mért 13,9 százalékához képest.

