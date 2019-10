Itthon is elindult a brutálgyors mobilnet

A Vodafone ma este hivatalosan is elindította kereskedelmi szolgáltatást nyújtó kültéri 5G hálózatát Budapesten: összesen 33 darab állandó, élő 5G bázisállomást telepítettek és kapcsoltak hálózatba. A jelenleg is aktív mobilszolgáltatók közül egyedül a Vodafone vásárolt az NMHH 2016-os aukcióján 5G-s frekvenciát a 3,5GHz-es sávban, és ennek köszönhető, hogy elindult a brutálgyors mobilnet a fővárosban.

Az 5G hálózat viszont csak megfelelő mobileszközzel és tarifával érhető el, egyelőre Budapest belső kerületeiben és a Duna mentén.

A Vodafone portfóliójában jelenleg két 5G képes készülék kapható: az LG V50 és a Huawei Mate 20 X – de a cég ígérete szerint jövőben tovább fog bővülni a termékportfólió. Lakossági tarifa szinten a Red Live, Red Live+ és Red Infinity Pro előfizetésekkel érhető el az 5G szolgáltatás, míg a vállalati tarifák esetében ezek a Business Red 5GB, Business Red 20GB, Business Red Superior, Business Red World csomagok. Ezekkel az előfizetésekkel további költségek nélkül használható az 5G hálózat.

Az első magyarországi 5G hálózat elméleti maximális letöltési sebessége meghaladhatja az 1,4 gigabit per szekundumot, a késleltetés pedig 10 milliszekundum alá is csökkenhet – ez tényleg a vezetékes netet lepipáló sebesség, de a Vodafone persze azért figyel arra, hogy előre jelezze, a garantált letöltési sebesség valójában még ezen a brutálgyors hálózaton is 0/0 Mbit/s.

„Technológiai vállalatként fontos szerepet játszunk a világban, hiszen a Vodafone több mint 600 millió embert, vállalatot és szervezetet kapcsol össze világszerte. Ugyanakkor ez nem lehet a működésünk egyetlen célja. Felelősek vagyunk azért, hogy a technológiát a társadalom, az emberek hasznára fordítsuk, és így kell, hogy legyen ez a legújabb 5G technológiával is. A hálózati részét mi adjuk, azonban a másik oldalon szükség van az eszközgyártókra is a teljes sikerhez. Az 5G sikerének záloga a jó partneri kapcsolatokban keresendő: vállalkozók, kormányzati szereplők, szabályozók, egyetemek, innovátorok és iparági szereplők kell, hogy összedolgozzanak annak érdekében, hogy izgalmas, új megoldások születhessenek az 5G segítségével.” – mondta Amanda Nelson, a Vodafone hazai vezérigazgatója.

Magyarország már eddig is Európa egyik legjobb 4G hálózatával rendelkezett. Az, hogy a Vodafone az 5G technológia elterjedésének korai stádiumában elindítja az országban az új generációs hálózatot, biztosítja Budapest számára, hogy továbbra is a világ élvonalába tartozzon digitalizáció szempontjából.

