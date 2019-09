NADAT: nagyon veszélyes vizekre evez a Facebook

Rágyújtott az utcán egy utahi férfi, aztán olyat tettek vele, hogy még most is alig hiszi el

Facebook, ami elől már nem menekülhetsz.

Ezzel a címmel adott ki kedd este sajtóközleményt a Nemzeti Adatvédelmi Szövetség (NADAT), ami aztán úgy folytatódik:

semmi különös, hamarosan a gondolatainkkal is visszaél.

Mint írják, a Facebook bejelentette, hogy megvásárolja a Ctrl-labs egy new yorki székhelyű startupot, amely olyan csuklópántot fejlesztett ki, amely az agyi- és izomjelzéseket gépi értelmezhető parancsokká alakítja. Ez azt jelenti, hogy agyunk jelzéseit át tudja vinni egy eszközre. Természetesen ez fordítva is megtörténhet, meg is kell történnie, hogy működjenek az összekapcsolt rendszerek.

Innen már csak egy lépés, hogy az agyunkban lejátszódó folyamatokat érzékeljék, scanneljék és továbbítsák külső pontra. És a következő lépés a külső parancs bevitele az agyba. Nagyon veszélyes, egyre veszélyesebb vizekre evez a Facebook

– fogalmaztak, hozzátéve, hogy céljuk a figyelemfelhívás.

Kiemelt kép: iStock