Jönnek az interaktív hirdetések a Facebookra

Interaktívvá akarja tenni a Facebook a hirdetéseit szélesebb körben is, ezért még több interaktív hirdetési formát is bevezetett a hirdetők számára: most már lehet majd például videós szavazásokat csinálni az eddigi lehetőségek mellett. Az interaktív hirdetések célja az, hogy kevésbé zavarják a felhasználót, mégis lehetőséget adjanak a Facebooknak, hogy pénzt gyűjtsön anélkül, hogy az oldal fizetőssé válna.

Az egyik legkomolyabb újítás az lesz, hogy a közösségi oldal bevezeti világszerte a próbajátékos hirdetéseit is – ezek olyan formátumok, amelyekben a felhasználó először kipróbálhatja a reklámozott játékot a hírfolyamban anélkül, hogy meg kellene vásárolnia, írja az Engadget.

Jön még ezen kívül a kiterjesztett valóságot használó hirdetésforma is, amit a Facebook 2018 óta tesztel, ez elsősorban a divat- és szépségipari cégeknek lesz előnyös. A segítségével a felhasználó felpróbálhat különböző kozmetikai termékeket vagy ruhadarabokat, és megnézheti, hogy állnának rajta, mielőtt megveszi őket.

Egyes országokban a reklámok már láthatók, de nem tudni, hogy melyik régióban pontosan mikor jelennek meg.