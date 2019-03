Kitiltja a Facebook az oltásellenes tartalmakat

Az áltudományos félrevezetésnek nincs helye az oldalon.

Míg Amerika egyes államaiban már szükségállapot van a súlyos kanyarójárvány miatt, a Facebook úgy döntött, a saját eszközeivel tesz az oltástagadó tartalmak terjedésének megállításában: a cég csütörtöki bejelentése szerint megtesznek mindent, hogy alacsonyan tartsák az oltásellenes információk elérését – magyarán kevesebb ember hírfolyamában fognak ilyen tartalmak felbukkanni. Az oltásellenes tartalmakra nem lehet majd hirdetést vagy ajánlást vásárolni, és a keresési találatokban is hátrébb sorolja majd ezeket a rendszer. Nem fogják törölni az oltástagadó posztokat, viszont igyekeznek olyan módszereket találni, amivel szakértő szervezetektől származó információkat juttathatnak majd el a tömegekhez, hogy jobban érthetővé tegyék a védőoltás-kérdést.

Várható volt ez a döntés, mivel a Facebook, ahogy a YouTube és az Amazon is, kapott némi kritikát a média és a jogalkotók részéről, amiért felületeiken hagyják szabadon terjedni és virágozni a vakcinákkal kapcsolatos ál- és rémhíreket, félinformációkat, áltudományt és konkrét valótlanságokat. Adam Schiff demokrata képviselő februárban mindhárom említett cég vezetőjének levelet küldött, amiben az ügy megoldását sürgette, Zuckerbergék nyilatkoztak is arról, hogy keresik a megoldásokat az oltástagadó tartalmakkal kapcsolatban.

Most Monika Bickert, a Facebook egyik alelnöke írta meg egy blogposztban, hogy mire jutottak. Posztja szerint elkezdik visszautasítani azokat a hirdetéseket, amelyek hamis információkat terjesztenek a vakcinákról, és eltávolították a „oltás-ellentmondások” nevezetű hirdetési kategóriát a hirdetési eszközök közül. Mindez azt követően történt, hogy múlt hónapban a Daily Beast részletesen megírta, mekkora nagyságrendben és hogyan is hirdetik az oltástagadó tartalmakat. A cikk szerint csak februárban 150 oltásellenes hirdetést vásároltak a Facebookon, leggyakrabban 25 év feletti nőkre targetálva, illetve olyanokra, akik terhességgel kapcsolatos érdeklődést mutattak, ezeket a hirdetéseket 1,6 milliószor látták az oldalon. A Facebookhoz hasonlóan a YouTube is azt jelentette be, hogy elkezdik kitiltani az oltásellenes tartalmakat hirdető reklámokat.

A reklámok kitiltása mellett a Facebook leminősíti a témához kapcsolódó oldalakat és csoportokat, így azok kisebb eséllyel jelennek meg majd a keresési találatok között – ez is a médianyomás hatására, miután a Guardian megírta, hogy az oltástagadó propaganda sokszor magasabb értékeléssel fut, így elérésben jócskán túlszárnyalja a megbízhatóbb információforrásokat.

A törekvés az Instagramra is kiterjed, ott az Explore fülön – ahol a potenciálisan követésre méltó oldalakat listázza az app – lesz érezhető az intézkedés hatása, olyan oldalt ugyanis nem fog listázni az Instagram, ahol oltásokkal kapcsolatos félrevezető információk találhatók. Emellett a vonatkozó hashtagek is kikerülnek a keresési találatok közül. Hogy mikor, azt még nem tudni, jelenleg még a #vaccines hashtagre keresve a #vaccineskill („az oltások ölnek”) a második találat, előrébb szerepel, mint a #vaccineswork („az oltások működnek”). A Pinterest ezt a helyzetet úgy oldotta meg, hogy nemes egyszerűséggel nem ad találatot a védőoltásokkal kapcsolatban, sem helytállót, sem téveset. A Pinterest már ez előtt is élen járt az oltásellenesség megfékezésében, például az „oltásellenes tanács” című találatokat már 2017-ben kitiltotta.

Az Atlantic rámutatott, hogy az oltáskritikus tartalmak jelentős része a Facebookon mindössze néhány forrásból indulnak, így aligha igényel majd óriási erőfeszítést a cégtől, hogy a félrevezetés ezen formáit kiiktassa. Sokan épp ezért nem értik, miért várt a Facebook az intézkedéssel a politikai és média-hadjáratra – de hát Zuckerbergéknek mostanában nem erősségük a trendérzékenység. A dezinformáció terjedésére is a 2016-os amerikai elnökválasztási kampány nyomán kialakult botrány nyomán kezdtek el figyelni.

Az oltásellenesség és a népesség oltottsági aránya között ugyan még nem mutattak ki egyértelmű korrelációt, de a WHO ezzel együtt a tíz legnagyobb világ-egészségügyi veszély között listázza az oltáskritikusságot. Azt pedig nehéz lenne vitatni, hogy az efféle elveket nagyban elérhetőbbé tették a közösségimédia-platformok.

