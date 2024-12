30 év után újra találkoztak a Reszkessetek, betörők! egykori gyerekszereplői – de hol van Kevin?

1990-ben mutatták be a Reszkessetek, betörők! című családi vígjátékot, ami mára karácsonyi klasszikussá vált sok családnál – a magyarok idén is láthatják majd a tévében Kevin McAllister kalandjait a szeretet ünnepén.

A film néhány szereplője a napokban közönségtalálkozót tartott egy játékboltban, számolt be róla a New York Post. Ott volt Kristin Minter (Heather), Michael C. Maronna (Jeff), Devin Ratray (Buzz), Angela Goethals (Linnie) és Jedidiah Cohen (Rod), akik mind a Macaulay Culkin által életre keltett Kevin testvéreit és unokatestvéreit játszották a filmben. Culkin viszont – a jelenlévő rajongók nagy bánatára – nem ment el a New Jersey-ben tartott eseményre.

A rendezvénynek helyet adó üzlet az Instagramon osztott meg képeket a ma már negyvenes-ötvenes éveikben járó egykori gyerekszereplőkről, amint egymással és a rajongókkal pózolnak.

„Ez volt az első alkalom, hogy több mint 30 év után mindannyian együtt voltak!” – írták a poszthoz.

A bejegyzés megtekintése az Instagramon Pandoras Box Toys & Collectibles (@pandorasboxtoysandcollectibles) által megosztott bejegyzés



Culkin nemrég egy interjúban azt mondta, 3 éves fia néha „azt hiszi, hogy ő Kevin”.