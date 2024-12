Marics Peti és Stana Alexandra visszatérnek egy táncra a Dancing with the Stars idei döntőjében

A tavalyi Dancing with the Stars évad ezüstérmesei, Stana Alexandra és Marics Peti újra összeállnak egy extra produkció erejéig, amit a műsor idei fináléjában mutatnak be, derítette ki a Bors. A lap azt írja, a legutóbb a Megasztárban zsűriző énekes a napokban kezdett el próbálni korábbi partnerével, aki egyébként 2024-ben Kucsera Gáborral táncolt, bő két héttel ezelőttig, amikor is kiestek a versenyből.

Stana nyilatkozott is a Borsnak, és azt mondta, nagyon jó újra Mariccsal táncolni, olyan érzés, mintha nem is telt volna el egy év azóta, hogy utoljára parkettre léptek.

Nagyon jó páros voltunk, Petivel arról beszéltünk, olyan, mintha előző életünkben már táncoltunk volna együtt. Olyan jól vezetett a parketten, teljesen megbíztam benne az emeléseknél is. És most újra együtt próbálunk, a döntőben visszatérünk, egy Demjén-dal fog szólni, a produkcióban a Hogyan tudnék nélküled? című film négy szereplőjéből ketten benne lesznek, nagyon vidám, ugyanakkor vívódós lesz, többet nem árulhatok el, legyen meglepetés!

– fogalmazott a táncosnő.