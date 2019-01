Ezekkel az appokkal kapja össze az életét az új évben

Google Keep

Ha a legjobb jegyzetelős appot keresi, akkor megtalálta: ugyan laptopon az Evernote is nagyon hasznos, a Google Keep képes többfajta jegyzetet elmenteni, majd kategóriákba is rendezni. Teendőlisták, egyszerű feljegyzések, fotók, hanganyagok és irka-firkák is kerülhetnek a csoportokba, amelyeket kifejezésekkel vagy színekkel is lehet jelölni. Ez egy igazi mindenegyben applikáció, ami segít rendszerezni a teendőket, az ötleteket, vagy gyakorlatilag bármit, amit jólesik.

Android és iOS

Smarter Time

Mindenki érezte már úgy, hogy az idő kicsúszik a kezei közül – a Smarter Time segít megállapítani, hogy pontosan mire megy el olyan sok annyira feleslegesen. Az appban megadhatjuk, hogy éppen mit csinálunk, hol vagyunk, és az magától is beszív információkat, mint például a közösségimédia-használatunkat, vagy azt, hogy mennyit sétálunk, közlekedünk, sportolunk. Ez az app viszont nem ajánlott azoknak, akik nem szeretnék, hogy egy helyen gyűjtődjön minden, amit csinálnak, akkor már inkább a következőt ajánlanánk.

Android

Forest: Stay Focused

Bármilyen furán hangzik is, ez az app a legjobb módja annak, hogy az ember egy kicsit megszabaduljon a telefonfüggőségétől. Ha valaki szeretne kevesebbet nyúlkálni a telefonjához, vagy esetleg úgy érzi, hogy túl sokat nyomkodja, ami a mindennapi tevékenységei rovására megy, akkor ez a játékos “leszoktató” applikáció segíthet. Az egész lényege az, hogy erdőt kell növeszteni – de csak akkor lesznek fáink, ha előre megadott időintervallum alatt nem nyúlunk a telefonhoz. Lehet megadni engedélyezett applikációkat (ha valaki például WhatsAppon kommunikál a kollégáival, azt meg kell nyitnia), de a többi mind megöli a fát, ha a megadott idő eltelte előtt nyitjuk meg. Az applikáció ezen kívül statisztikát készít arról is, hogy mennyit vesszük kézbe a telefont, és milyen appokat használunk rajta.

Android és iOS

Money Manager

A pénzügyekkel is könnyű elcsúszni, és ha valaki nem szívesen írogatja a jegyzetfüzetébe a kiadásait, akkor a Money Manager appot érdemes kipróbálnia. A kiadásokat és a bevételeket egyszerű kezelni vele, mindennek van saját kategóriája, és mi is hozhatunk létre újakat. Az app kördiagramot is készít aszerint, hogy mire adtuk ki a legjobb pénzt, így könnyű visszanézni, hogy mi az, amin meg tudjuk húzni a nadrágszíjat egy kicsit, ha szükséges.

Android

LastPass

Ez az app elengedhetetlen azok számára, akik mindig elfelejtik a jelszavukat – eltárolja a különböző jelszavainkat, sőt, még generál is olyanokat, amelyeket nehéz feltörni. A program ráadásul automatikus kitöltést is ajánl az összes benne tárolt weboldal számára, elég csak egyetlen mester jelszóra emlékezni magához az applikációhoz. Sokkal célszerűbb, mint cetlire írogatni a jelszavakat, arról nem is beszélve, hogy biztonságosabb is – és nem is kell folyton jelszóemlékeztetőket kérni, ha nem jut eszünkbe az éppen aktuális.

Android és iOS