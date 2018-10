Végre egy app, ami segít a matekban

Nemcsak kijavítja a hibákat a tanárok helyett, hanem visszajelzésekkel a gyerekeket is segíti az az új matekos applikáció, ami októberben jelent meg. A Manumath egy új szemléletű, a matematikai gyakorlást segítő ingyenesen letölthető alkalmazás, amit iOS-on és Androidon is lehet használni.

Több mint 100 feladatsor, azaz több mint 10 ezer matematikai kérdés kapott helyet ingyen abban az alkalmazásban, amit évtizedes tanítási tapasztalatok alapján készített el egy független magyar fejlesztői csapat. A tableten és okostelefonon is használható Manumath programot több hónapon keresztül tesztelték egy budai általános iskola tanárai és diákjai.

„Szerettünk volna egy olyan applikációt létrehozni, amely jobban segíti a diákokat az alapok gyakorlásában, és eredményesebben tudnak vele önállóan is boldogulni. A törtes műveleteknél visszajelzést is kap a tanuló, ha kell, milyen irányba induljon el a probléma megoldásához. Ez más, hasonló alkalmazásoknál nem jellemző” – mondják a fejlesztők.

Ugyanakkor a sokszor oda nem illő, figyelemelterelő színes ábrákat sem tartják szerencsésnek gyakorlás közben, mert a gyermekeknek legtöbbször ezek nélkül sem egyszerű az odafigyelést megtanulniuk, teszik hozzá az app alkotói.

A Manumath még abban is különbözik a többi elérhető alkalmazástól, hogy itt szabad formában is megadható a végeredmény. Ha egy feladat megoldása másfél, akkor a háromkettedet és az egy egész egykettedet is elfogadja helyes válasznak.

A fejlesztők szerint ez az applikáció nem pótolja a tanárt vagy a szülőt, csak támogatja a magyarázó munkájukat a gyakorlás hatékonyabbá tételével. Ezért elsősorban a gyerekekkel tanuló matektanároknak és szülőknek ajánlják, de önállóan tanulni és gyakorolni képes iskolások is használhatják a programot.

Az applikáció letöltésével több mint 100 féle feladatsort oldhatnak meg ingyen a gyerekek. Október végéig azonban díjmentesen meg lehet kapni a havi előfizetést, amivel a teljes feladatgyűjtemény használható. Ez összesen több mint 200 feladatsort, benne több mint 17 ezer matematikai kérdést jelent. Az alkalmazás Androidon és iOS-en is elérhető.