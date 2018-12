Fontos újítás jön a Youtube-ra

Eddig is elérhetők voltak a rövidebb, Instagram sztorikhoz hasonló videók a Youtube-on Reel néven, de nagyon kevés felhasználó élhetett vele. Most viszont átnevezték a szolgáltatást, és YouTube Stories néven sokkal több ember számára elérhetővé teszi.

A Reel nevű platform eddig is elérhető volt a Youtube legnépszerűbb felhasználói számára: az egész az Instagram sztorikhoz vagy Snapchathez hasonló elven működött, és a lényege annyi volt, hogy minivideókat is fel lehetett tölteni a videómegosztóra, ami az előbb említett felületekre hajazva csak néhány napig volt látható. A Youtube csak néhány nagyon kiváltságos profilnak engedett eddig ilyesmit, de a The Verge szerint most kibővíti a lehetőséget mindenkinek, aki eléri a 10 ezer feliratkozós határt.

A YouTube-történetek megjelennek majd a jobb oldalsó panelen, a következő videók listájában is, így nem csak azok láthatják majd őket, akik amúgy is fel vannak iratkozva az adott csatornára.

Az Instagram sztorikkal és a Snapchates tartalmakkal ellentétben nem 24 órán keresztül, hanem 7 napig is megtekinthető lesz.

Egyelőre nem tudni, hogy pontosan mikor indul be a dolog, de az biztos, hogy hamarosan kicsit átalakul a Youtube felülete. A rövid sztorik fogadtatása egyébként a tartalomgyártók felől is elég vegyes, van, aki jó ötletnek tartja őket, és kisebb történetek vagy kérdezz-felelek megosztására használja, de van olyan is, aki teljesen felesleges újítást lát bennük.

Mindenesetre az Instagram számára nagy sikert hozott a sztorik bevezetése, a Youtube is hasonló eredményben reménykedik. Egyelőre viszont elég sok a negatív hang is: a legtöbben azt látják, hogy a videómegosztó másolni kezdte a többi közösségi médiás oldalt.