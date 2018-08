Több sebből vérzik a Gmail vadiúj funkciója

Most már mobilról is elérhető a Gmail egyik újítása, a bizalmas e-mailek küldése, ami lehetővé teszi, hogy jelszóval védjük vagy korlátozzuk az üzenet megjelenítését. A dolog azonban több sebből is vérzik, úgyhogy államtitkokat azért nem érdemes ilyen módon megosztani, mert nem olyan biztonságos ez, amilyennek a Gmail állítja.

Számítógépről, telefonról és tabletről is elérhető már a Gmail új funkciója, amellyel korlátozhatjuk, ki nyithatja meg az általunk elküldött üzeneteket. A bizalmas módnak nevezett módszer lényege az, hogy jelszóval védhetjük az elküldött e-mailt, beállíthatunk lejárati és törlési dátumot, letilthatjuk a továbbítást, vagy megadhatjuk, hogy a fogadó fél ne tudja másolni, beilleszteni, letölteni vagy nyomtatni azt. A Gmail úgy gondolja, hogy ezzel kicsit biztonságosabban küldhetünk olyan információkat, amelyeket nem szeretnénk, ha a küldőn kívül más is látna – csakhogy több sebből vérzik a dolog, és sokkal nem biztonságosabb, mint a hagyományos üzenetküldés. A jelszóval védett funkció még hagyján – itt legalább a megnyitással többet kell szenvednie a fogadó félnek, mint egy hagyományos e-mailnél. A többi lehetőségnek viszont sok értelme nincs, mert ugyanúgy lehet képernyőfotót készíteni a kapott üzenetről, és ezt továbbküldeni, nyomtatni vagy másolni, így valójában inkább csak megnehezítjük a fogadó dolgát, mint ellehetetlenítjük. Persze valószínűleg nem is arra készült ez a funkció, hogy államtitkokat osszunk meg benne a kollégákkal, inkább arra, hogy egy kicsit nagyobb biztonságérzetünk legyen az üzenetküldéssel kapcsolatban. A HVG viszont arra hívja fel a figyelmet, hogy a digitális szabadságjogokért küzdő Electronic Frontier Foundation szerint hamis biztonságérzetet ad a küldőknek a Google megoldása. Ráadásul van benne egy olyan funkció, amellyel a hozzáférést a levelünkhöz SMS-ben tilthatjuk le – ezzel újabb személyes információt kell megadnunk a Google-nek, ami megint nem biztos, hogy túl szerencsés. Nagy Niki korábbi cikkei Ez a program lebuktatja a manipulált fotókat

